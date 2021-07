V Egejskom mori prebieha záchranná akcia, loď so 45 migrantmi sa začala potápať

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.7.2021 (Webnoviny.sk) - V juhovýchodnom Egejskom mori sa potápa loď so 45 migrantmi. Informovalo o tom turecké ministerstvo obrany s tým, že tam vyslali záchranné jednotky.Rezort na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter uviedol, že plavidlo začalo mať problémy zhruba 100 kilometrov južne od gréckeho ostrova Karpathos. Na záchrannej operácii sa podieľajú dve lode a jedno lietadlo.Komerčné lode tiež dostali prostredníctvom námorného oznamovacieho systému hlásenie o „pátracích sektoroch“.Migranti sa snažia dostať cez Egejské more z Turecka do Grécka v nádeji lepšieho života v Európe. Cesta je však nebezpečná a často smrteľná.Turecko a Európska únia v roku 2016 uzavreli dohodu, ktorá pomohla obmedziť príchody migrantov, mnohí sa však naďalej vydávajú na nebezpečné cesty na grécke ostrovy.