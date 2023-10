Obvinený z úmyselnej smrteľnej autonehody si vypočul obžalobu, na súd prišiel s dvomi barlami

Spory o dom a „taliansky“ vzťah

Odsúdený za podvod

11.10.2023 (SITA.sk) - Pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) na pracovisku v Banskej Bystrici sa v stredu začalo hlavné pojednávanie s Marianom V., ktorý v júli 2022 v okrese Revúca na aute BMW úmyselne čelne narazil do auta Seat Toledo, v ktorom na následky nehody zomrela jeho bývalá partnerka Irina.Obžalobu z obzvlášť závažného zločinu vraždy podával špeciálny prokurátor Daniel Lipšic. Obžalovaný vyhlásil, že je nevinný a podľa jeho advokáta jeho nevinu budú dokazovať na hlavnom pojednávaní. Marian V., ktorý po havárii skončil na invalidnom vozíku, v utorok prišiel s dvomi barlami. Poškodení požadujú náhradu škody niekoľko stotisíc eur z titulu nemajetkovej ujmy.Podľa obžaloby si obžalovaný zisťoval vopred, kedy jeho expartnerka Irina pôjde z Banskej Bystrice do Revúcej. V krajskom meste mala prepisovať rodinný dom, pre ktorého vlastníctvo mali spory. Na internete si tiež zisťoval, aký trest hrozí za zabitie a vraždu.Cestou z krajského mesta si ju počkal, ohrozoval ju a nakoniec ju predbehol a čakal ju medzi Revúcou a Muránskou Dlhou Lúkou. Keď si ju vystriehol, išiel proti nej s úmyslom čelne do nej naraziť a usmrtiť ju. „Poškodená prudko brzdila, ale zrážke už nedokázala zabrániť,“ dodal prokurátor s tým, že na početné devastačné zranenia krátko po zrážke zomrela.Vzhľadom k tomu, že Marian V. odmietol vypovedať, sudca prečítal jeho výpoveď z prípravného konania. Obžalovaný s bývalou partnerkou boli spolu asi 11 rokov, ale ich vzťah mal byť po štyroch rokoch „taliansky“. Z výpovede vyplýva, že po rozchode s Irinou mali spor o dom, ktorý mala ona predať bez jeho vedomia.Podľa obžalovaného chcel ísť naspäť do Banskej Bystrice, ale keď uvidel jej auto, tak chcel chytiť mobilný telefón a tento mu zapadol. „Keď som ho vytiahol, ucítil som náraz,“ dodal v pôvodnej výpovedi s tým, že keď sa spamätal, tak na neho vykrikovali, že je vrah. „Vzťah s Irinou nebol dobrý, ale toto sa stať nemalo,“ konštatoval Marian V., ktorý po zrážke skončil v nemocnici.Marián V., ktorý bol v minulosti odsúdený za podvod, pri rozhodovaní o jeho vzatí do väzby v decembri 2022 argumentoval, že vyšetrovateľ skutok nesprávne kvalifikoval, keďže rýchlosť jeho auta bola nižšia ako rýchlosť auta poškodenej.Zároveň skonštatoval, že nie je možné, aby utiekol, keďže pre svoj zdravotný stav po nehode potrebuje neustálu lekársku starostlivosť a presúvať sa môže len špeciálnym vozidlom. Prvostupňový aj odvolací súd sa s tým stotožnili a ponechali ho na slobode.Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic žiadal pre Mariána V. väzbu pre obavu z možného úteku, keďže mu v prípade uznania viny hrozí trest 25 rokov väzenia až doživotie. „Dôkazná situácia v danej trestnej veci je mimoriadne silná,“ zdôraznil Lipšic v decembri minulého roku. Okrem svedkov a znaleckých posudkom majú v tomto prípade podľa Lipšica vyšetrovacie orgány k dispozícii aj kamerové záznamy.Tie potvrdzujú, že sa obžalovaný opakovane na rovnom úseku cesty otáčal. „To znamená, že sa pripravoval práve na čelnú zrážku,“ uviedol špeciálny prokurátor.Z doposiaľ zdokumentovaných dôkazov podľa neho vyplýva, že obžalovaný mal vopred uváženú pohnútku, že sa na skutok pripravoval a dokonca sa s bratom poškodenej lúčil. Navyše si tiež zisťoval, či bude poškodená v aute sama. Advokát obžalovaného však vtedy uviedol, že Marián V. trvá na tom, že išlo o nehodu, a to, že obeťou bola jeho bývalá partnerka, je náhoda.