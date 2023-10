Smer, Hlas a SNS podpísali memorandum o porozumení, ktoré rozdeľuje ministerstvá

Dokument je základom koaličnej dohody, ktorú chcú uzatvoriť čo najskôr.

Smer bude mať v novej vláde premiéra a šesť ministerstiev, Hlas sedem a SNS tri, z toho jedno od januára budúceho roka. Predsedom parlamentu bude kandidát Hlasu. Vyplýva to z memoranda o porozumení medzi stranami. Medzi základné ciele si dali reformu trestného systému.

„Základným cieľom vládnej koalície bude zvyšovanie životnej úrovne obyvateľov,“ píšu tiež strany.

Smer, Hlas a SNS chcú garantovať zahraničnopolitickú orientáciu Slovenska na základe členstva v EÚ, NATO a ďalších medzinárodných organizáciách pri „plnom rešpektovaní suverenity a národnoštátnych záujmov Slovenskej republiky a posilňovaní zdravého vlastenectva“.

Píšu to v memorande o porozumení.

Robert Fico vo svojom prejave po podpise memoranda spomenul transrodových ľudí a že odmieta rodové ideológie. „Máme záujem spravovať túto krajinu demokraticky, aby každý názor bol rešpektovaný, aj keď s ním nebudeme súhlasiť,” vyhlásil.

Tvrdí, že chce zvyšovať životnú úroveň a riešiť nelegálnu migráciu. „Vysokí policajní funkcionári nám ponúkajú rôzne tlačové konferencie a popritom nám jedno mesto za druhým oznamuje mimoriadnu situáciu v súvislosti s migráciou,“ tvrdí.

Fico povedal, že ideme do pekla, ale urobí všetko pre to, aby sme to zvládli. „Do pekla? Dobre, ale na veľkom bielom koni.“

Peter Pellegrini sľubuje vyšší hospodársky rast ako predpovedajú odborníci a zároveň zachovanie sociálneho štandardu. „Mnohí vystrašene sledovali, kde sa Slovensko bude rútiť vo svojej zahranično-politickej orientácii. Všetci traja uisťujeme občiansku spoločnosť, že miesto Slovenska je v EÚ a v NATO.“

Pellegrini hovorí, že po tri a pol roku marazmu zavládne pokoj a stabilita. Vláda podľa neho nebude obťažovať ľudí vnútornými hádkami.

Smer, Hlas a SNS v koaličnom memorande tvrdia, že konsolidácia verejných financií nepôjde na úkor sociálnych štandardov. Robert Fico po podpise povedal, že navrhované konsolidačné opatrenia súčasnej vlády nie sú pre neho inšpiratívne.

Tri budúce koaličné strany si v memorande vytvárajú priestor na opatrenia, ktoré podľa nich zabezpečia vyšší hospodársky rast, než sa očakáva. Ohlásili tiež, že chcú zvyšovať životnú úroveň. Podrobnejšie sa k svojim krokom tri budúce koaličné strany nevyjadrujú.

Šéf Smeru Robert Fico už skôr tvrdil, že neplánuje konsolidovať rozpočet rýchlejšie než o 0,5 percenta HDP ročne.

Končiaci kabinet Ľudovíta Ódora odporúča oveľa rýchlejšie šetrenie výdavkov či zvyšovanie príjmov. Za tri roky je podľa vlády potrebná konsolidácia o 5 percent HDP, inak sa zadlženie Slovenska môže stať neúnosným.

Tento rok ministerstvo financií očakáva deficit 6,2 percenta HDP, rozpočtová rada ho vidí na 5,7 percenta.