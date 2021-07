Obvinených v kauze „Daniari“ budú stíhať na slobode, rozhodol senát najvyššieho súdu

aktualizované 12. júla, 14:51



Daňový úrad plný zločincov

Zadržali štrnásť osôb

12.7.2021 (Webnoviny.sk) -Štvoricu obvinených v kauze známej ako „Daniari" budú stíhať na slobode. Rozhodol o tom v pondelok senát Najvyššieho súdu SR , keď zamietol sťažnosti voči rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu . Ten v tomto prípade v sobotu 3. júla päticu obvinených nevzal do väzby.Prokuratúra v prípade Ladislava S., Radoslava U., Františka H. a Magdalény C. žiadala väzbu pre obavy z pokračovania v trestnej činnosti obvinených. V prípade Františka H. žiadala aj väzbu pre obavu z ovplyvňovania svedkov. Pondelkové rozhodnutie NS SR je právoplatné.Podnikateľa Ladislav S. v tomto prípade stíhajú pre založenie zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny, daňový podvod a podplácanie. Bývalému šéfovi Daňového úradu v Nitre prokuratúra okrem činnosti pre zločineckú skupinu pripisuje aj zneužitie právomoci verejného činiteľa.Pre rovnaký skutok je stíhaná aj Magdaléna C. František H. je obvinený pre činnosť pre zločineckú skupinu a daňový podvod. Pôvodne prokurátor žiadal väzbu aj pre obvinenú Tatianu K., neskôr však sťažnosť proti jej nevzatiu do väzby zo strany ŠTS stiahol.Trestná činnosť obvinených sa podľa prokuratúry týkala vyplácania nadmerných odpočtov DPH. Obvinený Radoslav U. podľa prokuratúry vytvoril dokonca na Daňovom úrade v Nitre prostredníctvom dosadzovania spriaznených osôb podmienky, aby bolo možné v trestnej činnosti pokračovať aj po jeho odchode z funkcie.„Činnosť daňového úradu v Nitre bola pôsobením obvinených nastavená celá zločinecky," uviedla v pondelok prokurátorka Úradu špeciálnej prokuratúry Mária Trstenská.Podľa stanoviska NS SR však napriek silným podozreniam z páchania trestnej činnosti, ktorú priznávajú aj niektorí obvinení, nie sú momentálne splnené podmienky na väzobné stíhanie obvinených. Pokračovanie v trestnej činnosti obvinených, ktorá mala trvať do roku 2018 podľa súdu neumožňuje aj to, že osoby z prostredia finančnej správy, ktoré túto činnosť kryli, nie sú už vo funkciách. Národná kriminálna agentúra (NAKA) začiatkom júla v rámci akcie s názvom Daniari zadržala a obvinila 14 osôb z daňovej trestnej činnosti a zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. Ide o bývalých čelných predstaviteľov Finančnej správy SR a zamestnancov Daňového úradu v Nitre na rôznych stupňov riadenia.Tí mali zneužívať svoju právomoc a prijímať úplatky za zabezpečenie vyplatenia nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty (DPH). Celkový, len doteraz zdokumentovaný rozsah neoprávnene vyplatených nadmerných odpočtov v prospech tejto zločineckej skupiny presahuje podľa polície sumu 18 miliónov eur.Členovia zločineckej skupiny mali podľa polície vzájomne a koordinovaným konaním zabezpečiť, že si konkrétne spriaznené daňové subjekty neoprávnene uplatnili nárok na vrátenie DPH.Následne mali zabezpečiť priebeh daňovej kontroly alebo miestneho zisťovania tak, aby napriek neoprávnenosti žiadaných nadmerných odpočtov došlo k ich vyplateniu. Jednotlivým členom zločineckej skupiny a zamestnancom daňového úradu mali za to poskytovať úplatky.