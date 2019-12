Obvinili mladíka, ktorý zaútočil na svoju priateľku aj policajta

Foto: Ilustračné foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: Ilustračné foto: TASR/Radovan Stoklasa

Banská Bystrica 31. decembra (TASR) - Z prečinu útoku na verejného činiteľa a prečinu výtržníctva obvinila polícia 16-ročného Banskobystričana, ktorý v nedeľu (29.12.) vo Fiľakove fyzicky napadol svoju bývalú priateľku a v bytovom dome, kde dievča býva, porozbíjal vchodové dvere. Krátko na to fyzicky zaútočil aj na službukonajúceho policajta, ktorému spôsobil zranenia.," informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici na svojej facebookovej stránke s tým, že bol podaný podnet na návrh na jeho vzatie do vyšetrovacej väzby. O jeho vzatí do vyšetrovacej väzby bude v blízkom čase rozhodovať súd.