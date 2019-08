Obvinili mladíka, ktorý zhodil dieťa z vyhliadkovej plošiny v Londýne

Na archívnej snímke záchranári pri budove múzea Tate Modern v Londýne, kde z vyhliadkovej plošiny na desiatom poschodí zhodil 17-ročný mladík 6-ročného chlapca v nedeľu popoludní 4. augusta 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 6. augusta (TASR) - Tínedžer, ktorý v nedeľu popoludní zhodil šesťročného chlapca z vyhliadkovej plošiny na desiatom poschodí múzea Tate Modern v Londýne, bol obvinený z pokusu o vraždu. Rozhodol o tom v utorok súd pre mladistvých v Bromley na juhovýchode Londýna.Sedemnásťročného mladíka zatkli v nedeľu na mieste činu, dodala agentúra AFP. Obeťou je chlapec z Francúzska, ktorý bol v Londýne na dovolenke so svojou rodinou.Chlapec je hospitalizovaný v stabilizovanom, ale naďalej kritickom stave. Jeho život však nie je v bezprostrednom ohrození, informovala polícia vo svojom vyhlásení, v ktorom vyzvala očitých svedkov incidentov, aby sa prihlásili a vypovedali.Podľa polície nič nenasvedčuje tomu, že by sa dieťa a mladík poznali. K činu došlo v nedeľu popoludní po 14.00 h miestneho času, keď v galérii boli tisíce návštevníkov vrátane mnohých rodín s deťmi.Vyhliadková plošina, z ktorej mladík chlapca zhodil, sa nachádza na desiatom poschodí. Chlapec z nej dopadol na strechu na piatom poschodí múzea. Privolaní zdravotníci dieťa na mieste ošetrili a vrtuľníkom previezli do nemocnice.Múzeum Tate Modern po incidente evakuovali, no už v pondelok ho znovuotvorili.Tate Modern je jedno z najväčších múzeí súčasného umenia na svete. Vlani sa zaradilo medzi najobľúbenejšie turistické atrakcie Spojeného kráľovstva, keď ho podľa BBC navštívilo približne 5,9 milióna ľudí. Múzeum je umiestnené v bývalej elektrárni na brehu rieky Temža.