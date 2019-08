USA a Taliban vyriešili spory ohľadne stiahnutia amerických vojakov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kábul 6. augusta (TASR) - Vyjednávačom Spojených štátov a Talibanu sa v rámci najnovšieho kola mierových rozhovorov podarilo vyriešiť spory ohľadne stiahnutia amerických vojsk z Afganistanu. K dohode dospeli aj v otázke záruk, že Taliban preruší kontakty s inými extrémistickými skupinami. Uviedol to v utorok nemenovaný predstaviteľ talibov, ktorého citovala agentúra AP.Americká strana bezprostredne nepotvrdila, že sa uvedené sporné otázky podarilo skutočne vyriešiť. Avšak vyslanec USA pre afganský mierový proces Zalmay Khalilzad vyhlásil, že počas najnovšieho kola mierových rokovaní, ktoré sa začalo v sobotu v katarskej Dauhe, došlo kDiskusie v Katare pokračujú aj v utorok rokovaniami technických tímov.Washington dúfa, že konečnú dohodu s Talibanom uzavrie do 1. septembra, teda ešte pred afganskými septembrovými prezidentskými voľbami i budúcoročnými prezidentskými voľbami v USA.Mierová dohoda by mala ukončiť už 18 rokov trvajúcu vojnu v Afganistane, ktorá je najdlhšie trvajúcim konfliktom, aký kedy USA viedli v zahraničí. Dohoda by mala zaistiť stiahnutie 20.000 vojakov USA a NATO z Afganistanu a tiež poskytnúť záruky, že Afganistan sa opäť nestane bezpečným útočiskom pre teroristov, ktorý budú z jeho územia podnikať útoky v iných krajinách.Taliban v utorok pohrozil, že sa pokúsi prekaziť afganské prezidentské voľby a bude podnikať útoky na predvolebné zhromaždenia, píše agentúra DPA. Hnutie pritom varovalo Afgancov, aby sa na takýchto podujatiach radšej nezúčastňovali.