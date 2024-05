Obvinili vodiča nákladného vozidla, ktoré na diaľnici D1 narazilo do hasičov

Podanie návrhu na vzatie do väzby

Nákladné auto narazilo do hasičov

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

29.5.2024 (SITA.sk) - V prípade tragickej dopravnej nehody , pri ktorej prišli na diaľnici D1 pri Novom Meste nad Váhom o život dvaja príslušníci Hasičského a záchranného zboru , ťažko zranený bol úradník mýtnej jednotky a ľahko zranená bola príslušníčka polície , obvinil vyšetrovateľ z Nového Mesta nad Váhom 40-ročného vodiča nákladného motorového vozidla.Ako informovala hovorkyňa trenčianskej krajskej polície Katarína Kuzmová , čelí obvineniu pre prečin usmrtenia v súbehu s prečinom ublíženie na zdraví.Vyšetrovateľ zároveň podal na obvineného podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do väzby. Presné príčiny a okolnosti tejto tragickej udalosti sú naďalej v štádiu vyšetrovania.Pri nehode prišli v pondelok podvečer o život dvaja hasiči vo veku 27 a 43 rokov. Polícia zadržala 40-ročného vodiča a umiestnila ho do cely policajného zaistenia. Presné príčiny a okolnosti tejto tragickej udalosti sú predmetom vyšetrovania.Dve autá Hasičského a záchranného zboru SR a jedno mýtnej polície boli v pondelok vyslané na diaľnicu v katastri obce Horná Streda v smere na Žilinu k horiacemu autu odstavenému na krajnici.Nákladné auto následne narazilo do vozidla hasičov stojaceho na krajnici, vedľa ktorého stáli dvaja spomínaní hasiči, ktorí zraneniam podľahli na mieste. Druhé auto hasičského zboru následkom nárazu vymrštilo do stredu vozovky.