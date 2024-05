Po cestách stále jazdia vodiči po vplyvom alkoholu, škodu spôsobenú iným od nich poisťovňa vymáha späť

Vinu za alkohol nesie nielen vodič ale aj spolujazdec

Alkohol za volantom: Škody na majetku, na zdraví aj zničené trolejové vedenie

29.5.2024 (SITA.sk) -UNIQA eviduje za minulý rok celkovo 246 dopravných nehôd spôsobených alkoholom, z toho 56 eviduje UNIQA na Slovensku a 190 v Česku. Najvyššia škoda predstavovala takmer 406 000 Eur v Česku a cca 52 000 Eur na Slovensku. Aj táto štatistika však zahŕňa len nahlásené poistné udalosti, pri ktorých policajná hliadka zistila u vodiča alkohol dychovou alebo krvnou skúškou. Je preto pravdepodobné, že vodičov, ktorí si pred jazdou vypili, jazdí po cestách oveľa viac."Sú vodiči, ktorí z miesta nehody spôsobenej alkoholom odídu. Ďalšia skupina vodičov nikomu inému škodu nespôsobí (napr. len narazia do stĺpika alebo inej pevnej prekážky), z miesta nehody odídu a vyviaznu bez ujmy a teda o nich nevieme. A posledná skupina, ktorá sa s alkoholom v krvi presúva z jedného miesta na druhé a nič nespôsobí – tí poisťovňu "minú" úplne. A ak to robia opakovane, hrozí im vysoké riziko, že sa v budúcnosti stretnú buď s políciou, alebo s nehodou," hovorí manažér likvidácie udalostí z poistenia motorových vozidiel UNIQASankcie za nehodu spôsobenú pod vplyvom alkoholu sú pritom v poisťovni prísne.Nezabúdajte, že ani po malom poháriku si nesmiete sadnúť za volant! V prípade havárie poisťovňa vyplatí zplnenie poškodeným, je však oprávnená od svojho klienta regresom vymáhať náhradu škody až do výšky 100% plnenia. V prípade jazdy pod vplyvom alkoholu nesie dokonca zodpovednosť aj dospelý poškodený spolujazdec."Ak sa dokáže, že si vedome sadol do auta vodičovi pod vplyvom alkoholu, poisťovňa mu môže znížiť plnenie za poškodenie zdravia, prípadne vzniknuté zranenie," vysvetľuje J. Moravec z UNIQA.Za jazdu pod vplyvom alkoholu sa kráti plnenie aj v prípade škody vzniknutej napoistenom vozidle."V prípade, že sa zistí požitie alkoholu u vodiča, pristupujeme k zníženiu poistného plnenia v závislosti od zistenej výšky promile alkoholu v krvi. Spravidla ide o zníženie okolo 50%," hovorí J. Moravec.UNIQA eviduje prípad, kedy vodič pod vplyvom alkoholu spôsobil škodu na majetku a poškodil stĺp trolejového vedenia. Poškodenému vyplatila UNIQA náhradu škody vo výške 32 132 Eur, voči vodičovi sme však uplatnili postih vo výške 100% vyplatenej sumy.Najvyššie vyplatené plnenie na Slovensku, ktoré spôsobila jazda pod vplyvom alkoholu, predstavovalo 52 000 Eur. Jiří Moravec z UNIQA: "Vodič pod vplyvom alkoholu spôsobil kolíziu, pri ktorej utrpel náš klient škody na vozidle a majetku. Z havarijného poistenia sme mu škodu vyplatili a následne sme si ju v plnej výške uplatnili v poisťovni, kde mal PZP uzatvorené vinník nehody. Keďže dychová skúška potvrdila prítomnosť alkoholu, jeho poisťovňa následne celú čiastku vymáhala od neho späť."Na Veľkonočný pondelok určite nezabudne vodič, ktorý si neustriehol hladinu alkoholu v krvi.Privolaná policajná hliadka mu namerala v krvi takmer 1 promile alkoholu. Škody na okolostojacich autách sa hradili z PZP vodiča. Poškodení tak boli síce obratom vo svojich nárokoch uspokojení, keďže sa však vodič dopustil hrubého porušenia svojich povinností, poisťovňa po ňom požadovala celú škodu spätne zaplatiť."Len nedávno sme riešili prípad sťažnosti klienta, ktorý nebol spokojný s postupom poisťovne, ktorá od neho spätne žiadala uhradiť celú škodu na zdraví a majetku, ktorú spôsobil. V krvi mal 2,6 promile alkoholu," hovorí J. Moravec Z UNIQA.Informačný servis