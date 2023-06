Obyvatelia Bieloruska sa obávajú prítomnosti wagnerovcov v krajine, Lukašenko chce naopak využiť ich skúsenosti 

Využitie skúsenosti a znalosti wagnerovcov

Obavy pobaltských krajín

Wagnerovci v Bielorusku

29.6.2023 (SITA.sk) - Kým režim samozvaného bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka víta prítomnosť žoldnierov z Wagnerovej skupiny v Bielorusku, obyvateľov krajiny príchod až tak neteší. Mecenáš wagnerovcov Jevgenij Prigožin a mnohí jeho bojovníci dostali možnosť uchýliť sa do Bieloruska po tom, ako sa v sobotu vzbúrili voči ruskému ministerstvu obrany . Postupovali dokonca na Moskvu, no po intervencii Lukašenka sa otočili.Samotný Lukašenko tvrdí, že Bielorusko by mohlo využiť skúsenosti a odborné znalosti wagnerovcov, ktorí by v Rusku za vzburu mohli čeliť trestnému stíhaniu. Tento názor je však v kontraste s bieloruskou opozíciou aj partizánskymi aktivistami, ktorí označili wagnerovcov za „hrozbu pre bieloruský ľud a nezávislosť (krajiny)“ a prisľúbili akciu.„Kategoricky sme proti rozmiestňovaniu ruských žoldnierov v Bielorusku a pripravujeme 'srdečné' privítanie wagnerovcov v Bielorusku,“ povedal Aliaksandr Azarau, vodca gerilovej skupiny BYPOL pozostávajúcej z bývalých príslušníkov armády.Susedné pobaltské krajiny tiež vyjadrili obavy, ako to ovplyvní regionálnu bezpečnosť. V stredajšom spoločnom vyhlásení predsedovia parlamentov v Estónsku, Lotyšsku a Litve vyzvali Európsku úniu, aby označila Wagnerovu skupinu za teroristickú organizáciu.„Pôsobenie žoldnierskej Wagnerovej skupiny v Bielorusku by mohol ešte viac zhoršiť bezpečnostnú situáciu na východných hraniciach NATO EÚ ,“ uvádza sa vo vyhlásení.Lukašenko povedal, že tí wagnerovci, ktorí nechcú prejsť pod velenie ruského ministerstva obrany, čo je jedna z možností, ktoré im ponúka ruský prezident Vladimir Putin , môžu zostať v Bielorusku „istý čas“ na vlastné náklady. Povedal, že im ponúkol „opustené vojenské zariadenie“ na vytvorenie tábora.Nešpecifikoval polohu zariadenia, ale Azarau uviedol, že v Osipoviči, meste 230 kilometrov severne od hranice s Ukrajinou, trvá výstavba miesta pre wagnerovcov, na ktorej sa podieľajú bieloruskí vojaci. Obyvatelia 30-tisícového mesta agentúre AP povedali, že vývoj udalostí ich znepokojil.„V uliciach je vojenská technika a bieloruskí vojaci. Všetci obyvatelia diskutujú o príchode wagnerovcov a úprimne povedané, my máme paniku a nie sme šťastní, že sme s nimi susedia,“ povedala pre AP 43-ročná lekárka Inga.„Mám dospievajúce dcéry... Ako budeme žiť vedľa násilníkov, omilostených vrahov a násilníkov?“ nadviazala žena, ktorá hovorila pod podmienkou, že nebude uvedené jej meno.