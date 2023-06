Premiér Morawiecki nesúhlasí s príchodom migrantov do Poľska, v Bruseli predloží plán na zabezpečenie hraníc

Plán na zabezpečenie hraníc

Počet nelegálnych migrantov rastie

29.6.2023 (SITA.sk) - Poľský premiér Mateusz Morawiecki vo štvrtok vyhlásil, že jeho krajina sa nenechá donútiť, aby prijala pravidlá Európskej únie v otázke migrantov a povedal, že bude vetovať akýkoľvek plán, ktorý by nútil prijímať utečencov.„Hranice Európy nie sú zabezpečené. Ohrozená je bezpečnosť obyvateľov nášho kontinentu," povedal premiér vo vyhlásení na videozázname. Dodal, že na samite lídrov EÚ v Bruseli predloží „plán zabezpečených hraníc".Členské štáty EÚ tento mesiac dosiahli prelom v reforme azylovej legislatívy a potvrdili dohodu o pláne zdieľanej zodpovednosti za migrantov prichádzajúcich bez povolenia do Európy. Krajiny odmietajúce prijať migrantov by mohli platiť za každú osobu 20-tisíc eur. Proti hlasovali iba Poľsko a Maďarsko.Počet ľudí snažiacich sa nelegálne prísť do EÚ rastie. Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž Frontex uviedla, že od januára do mája zaznamenala viac akoo prekročenie hraníc. Medziročne išlo o viac ako zdvojnásobenie počtu. Premiér Švédska , ktoré je v súčasnosti predsedníckou krajinou EÚ, uviedol, že povoliť pobyt v Únii by sa mal len ľuďom, ktorí na to majú oprávnenie. „Nemôže pokračovať v situácii, v ktorej ľudia bez povolenia jednoducho cestujú po Európe a žijú v podmienkach, ktoré sú neakceptovateľné," povedal novinárom Ulf Kristersson