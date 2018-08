Obyvatelia Bratislavy z reštituovaných bytov budú protestovať

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 27. augusta (TASR) – Bratislavčania z reštituovaných bytov budú v sobotu (1. 9.) od 10.30 h protestovať pred Úradom vlády SR. Premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) chcú upozorniť na neúnosnú situáciu vyše 500 žiadateľov z reštituovaných bytov, pre ktorých doteraz mesto Bratislava nedokázalo zabezpečiť náhradné nájomné bývanie. Požiadajú ho aj o zmenu legislatívy, ktorá by umožnila okrem poskytnutia náhradného bytu aj finančnú kompenzáciu.Demonštráciu organizuje občianske združenie (OZ) Právo na bývanie, ktoré háji záujmy nájomníkov z reštituovaných a privatizovaných bytov.povedal pre TASR zástupca združenia Ján Horák.Ako tvrdí, ťažké srdce nemajú na hlavné mesto, aj keď im doteraz nezabezpečilo náhradné nájomné bývanie. Magistrát im preto musí od začiatku roka 2017 vyplácať rozdiel medzi trhovým a regulovaným nájomným. Kompenzáciu bude vyplácať až do poskytnutia bytových náhrad žiadateľom.tvrdí Horák. OZ Právo na bývanie preto žiada zmenu legislatívy, ktorá by umožnila okrem poskytnutia náhradného bytu aj finančnú kompenzáciu.spresnil Horák.Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal pre TASR v máji uviedol, že pri riešení problému náhradných nájomných bytov vyčerpalo mesto takmer všetky svoje možnosti. Plánovaná výstavba prvých náhradných nájomných bytov naráža na odpor mestských častí, magistrát sa preto momentálne pokúša hľadať riešenia aj v nákupe takýchto bytov.vysvetlil Nesrovnal.Ministerstvo dopravy a výstavby SR pre TASR v máji uviedlo, že legislatívne zmeny v tomto smere budú aktuálne až po vyčerpaní všetkých zákonných možností. Zároveň deklaruje, že aktívne s magistrátom komunikuje s cieľom zabezpečiť postupné doriešenie tejto zložitej témy. Riešením problematiky náhradného nájomného bývania v Bratislave je poverená aj medzirezortná pracovná skupina vytvorená na základe uznesenia vlády z decembra 2017. Výsledkom jej práce má byť predloženie konkrétnych návrhov, ktoré tento problém vyriešia v prospech všetkých dotknutých strán.