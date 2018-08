Orbán sa v utorok vráti z dovolenky, po ktorej odcestuje do Talianska

Na archívnej snímke maďarský premiér Viktor Orbán. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 27. augusta (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán sa v utorok vráti do Budapešti z letnej dovolenky a ešte v ten istý deň odletí do Milána, kde sa stretne s predsedom talianskej vládnej nacionalistickej strany Liga, vicepremiérom a ministrom vnútra Matteom Salvinim.Na internetovej stránke úradu maďarskej vlády to v pondelok viedol Orbánov hovorca Bertalan Havasi, podľa ktorého ministerský predseda potom v stredu povedie rokovanie vlády.Nadchádzajúci víkend Orbán potom odcestuje do Kirgizska, kde sa spolu s najvyššími predstaviteľmi Kazachstanu, Azerbajdžanu, Turecka a Uzbekistanu zúčastní na Svetových hrách nomádov 2018. Havasi potvrdil, že 18. septembra maďarského premiéra prijme v Moskve ruský prezident Vladimir Putin.Talianska vládna strana Hnutie piatich hviezd (M5S) považuje utorňajšie rokovanie Orbána v Miláne výhradne za politickú diskusiu, a nie za inštitucionálnu schôdzku či vládne stretnutie, vyplýva z vyhlásenia šéfov parlamentnej frakcie M5S, ktoré zverejnili v sobotu.Predsedovia frakcie Senátu a Poslaneckej snemovne talianskeho parlamentu vyjadrili názor, že Maďarsko patrí medzi krajiny, ktoré by nemali dostať viac európskych finančných zdrojov, pretože sa nepripojili k prerozdeľovaniu utečencov a ani len nereagovali na výzvu Talianska o pomoc.Pravicová strana Bratia Talianska (FdI) schôdzku Salviniho s Orbánom privítala, avšak stredoľavá Demokratická strana (PD) avizovala, že na utorok v Miláne pripravuje proti tomuto stretnutiu protestné zhromaždenie.