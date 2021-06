Obyvatelia Hriňovej sa budú môcť schladiť na zrekonštruovanom kúpalisku, otvorilo sa po 22 rokoch

Bazén pre deti i neplavcov

Vzniknú nové pracovné miesta

Blízko budúcej športovej plochy

Kúpalisko roky chátralo

30.6.2021 (Webnoviny.sk) - Mesto Hriňová v stredu otvára brány zrekonštruovaného mestského kúpaliska po 22 rokoch od ukončenia jeho prevádzky. Ako pre agentúru SITA uviedol primátor mesta Stanislav Horník, celková cena za realizáciu prestavby dosiahla 747 882,47 eura vrátane dane z pridanej hodnoty.Na financovanie prestavby kúpaliska samospráva použila vlastné zdroje, prostriedky z rezervného fondu z ekonomicky úspešných rokov a čerpala aj investičný úver.V minulých dňoch prebehli funkčné skúšky technológie, záhradné a sadovnícke úpravy, výstavba nového oplotenia a ihriska na plážový volejbal. Stavba je skolaudovaná a Správe športových zariadení mesta Hriňová, ktorá bude kúpalisko prevádzkovať, sa podarilo získať všetky súhlasy na povolenie prevádzky.Pri prestavbe kúpaliska boli vybudované tri nové bazény vstavaním do telesa pôvodného 50 metrového plaveckého bazénu. Súčasťou stavby je plavecký bazén, bazén pre neplavcov, detský bazén, kolektory, strojovňa vrátane dodávky technológie. Zároveň sa vybudovalo zázemie kúpaliska s prevádzkovou budovou, šatňami so sprchami a stánkami občerstvenia.„Všetko sme museli zvládnuť v čase neistoty a nepredvídaných ekonomických opatrení v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Dúfame však, že odovzdané rekreačno-športové zariadenie a verejná investícia mesta bude mať potenciál pod Poľanu pritiahnuť návštevníkov zo širokého okolia, z čoho by mal v budúcnosti plynúť aj želaný ekonomický efekt pre miestnu ekonomiku,“ povedal primátor.V súvislosti so spustením prevádzky vzniknú nové pracovné miesta správcu kúpaliska, strojníka, sezónne miesta pre plavčíkov, pokladníčky, upratovačky a pomocný personál. Ďalšie miesta vytvoria prevádzkovatelia bufetov.V bezprostrednom susedstve hriňovského kúpaliska okrem futbalového štadióna so zázemím a tenisových kurtov už dnes stojí spodná stavba budúcej multifunkčnej športovej plochy s prekrytím, ktorú radnica buduje v spolupráci so SZĽH Infra, s. r. o. a mesto začalo s výstavbou novej pumptrackovej dráhy pre nádejných cyklistov.Za posledné desaťročie neboli vyhlásené vhodné eurofondové výzvy na prefinancovanie výstavby zariadení cestovného ruchu. „Časť nákladov na výstavbu nových športovísk v areáli kúpaliska chceme prefinancovať prostredníctvom výzvy miestnej akčnej skupiny zo zdrojov Programu rozvoja vidieka,“ doplnil Horník.Pôvodné kúpalisko v Hriňovej bolo vybudované v 70. rokoch minulého storočia. Na jeho výstavbe sa podieľali miestne Závody ťažkého strojárenstva.Od ukončenia prevádzky v roku 1999 bolo kúpalisko zatvorené a chátralo.