Slovinsko preberie na pol roka rolu predsedníckej krajiny Únie, nahradí tak Portugalsko

30.6.2021 (Webnoviny.sk) - Slovinsko na šesť mesiacov preberá rolu predsedníckej krajiny Európskej únie (EÚ). Deje sa to v čase, keď je jeho premiér Janez Janša stredobodom pozornosti pre spory s Bruselom, úzke spojenectvo s populistickým maďarským lídrom Viktorom Orbánom a čoraz viac autokratickú politiku, čo vyvoláva pochybnosti o dôveryhodnosti krajiny ako lídra 27-členného bloku.Hoci rotujúce predsedníctvo Rady Európskej únie, ktoré Slovinsko vo štvrtok prevezme od Portugalska, má najmä administratívne úlohy, Ľubľana sa ho ujme v období zotavovania bloku z pandémie ochorenia COVID-19, zastaveného procesu rozširovania EÚ a obáv, že vedúcu rolu by slovinská vláda mohla využiť na ďalšie obštrukcie v oblasti slobôd médií v krajine a inde v Európe.V máji slovinský premiér tesne prežil hlasovanie v parlamente o jeho stíhaní, ktoré navrhli opozičné strany obviňujúce ho z potláčania médií a nezvládnutia pandémie tým, že nezadovážil dostatok vakcín. Tento mesiac demonštrovali tisíce Slovincov proti narúšaniu demokratických štandardov a žiadali odstúpenie vlády a predčasné voľby.V Slovinsku má Janša prezývku „Maršal Twito“. Je to slovná hračka s narážkou na bývalého juhoslovanského diktátora, maršala Josipa Broza Tita a tiež to, že Janša často používa sociálnu a mikroblogovaciu sieť Twitter.Rovnako ako bývalý americký prezident Donald Trump , predtým ako mu Twitter zablokoval jeho účet, je Janša známy využívaním mikroblogovacej siete na útoky proti svojim politickým oponentom a na zverejňovanie nepodložených tvrdení.Faris Kočan, zahraničnopolitický analytik Centra pre medzinárodné vzťahy v Ľubľane, uviedol, že predsedníctvo Slovinska je dôležitým testom pre Európsku úniu vzhľadom na silnejúce nedemokratické tendencie v Slovinsku a v niektorých iných členských krajinách, napríklad v Maďarsku a Poľsku.„Ak sa pozrieme na priority slovinského predsedníctva, vidíme, že sú v súlade s Európskou úniou - odolnosť, ekonomické zotavenie, digitálna transformácia a zelené technológie,“ konštatoval. „Ale čo je tento 'európsky spôsob života' podporovaný slovinským predsedníctvom? Otázkou je, čo to naozaj znamená. Ide o toleranciu, ľudské práva a slobody alebo ide o hodnoty niektorých minulých časov a nedemokratických režimov?,“ vyslovil Kočan otázky.