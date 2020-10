Obyvatelia niektorých obcí v Trnavskom okrese sa budú musieť testovať v susedných obciach

Pomôcky poskytnú ostatným

Obyvatelia nie sú spokojní

28.10.2020 (Webnoviny.sk) - Obec Radošovce v okrese Trnava už nepokračuje v príprave na testovanie na ochorenie COVID-19. Rovnako ani obec Horné Dubové a ďalších 11 menších obcí v regióne Trnavy. Ozbrojené sily SR im zrušili odberové miesta, obyvatelia sa majú testovať v susedných obciach.Ministerstvo obrany v stredu zverejnilo informáciu, že stále hľadá zdravotníkov na testovanie.Pôvodne začali s prípravami na testovanie všetky obce, informácie o rušení odberových miest dostali v utorok popoludní.Starosta Radošoviec Miroslav Remenár povedal, že už podľa pokynov vojakov nakúpil ochranné rukavice a ďalšie pomôcky, teraz všetko poskytne susedným Kátlovciam.Práve tam sa majú chodiť testovať obyvatelia Radošoviec, dopravu si musí každý zabezpečiť sám. Kátlovce budú mať cez víkend jedno odberové miesto, obec má asi 800 obyvateľov, ktorí by mohli prísť na testovanie.Radošovce majú približne 400 obyvateľov, na testovanie by ich mohlo prísť asi 300. Ľudia z Horného Dubového sa majú testovať v susednom Dolnom Dubovom.Podľa starostu Jána Hrčku obyvatelia s tým nie sú spokojní, ale zmeniť to nedokáže. Obce Naháč a Horná Krupá obslúži zasa jeden tím na odbery vzoriek, v sobotu bude v Hornej Krupej a v nedeľu v Naháči.Testovanie v rámci operácie Spoločná zodpovednosť sa uskutoční v dňoch 31. októbra a 1. novembra a druhé kolo 7. a 8. novembra, na celom Slovensku má byť k dispozícii približne 5 000 odberových miest.Aj keď operáciu organizačne zabezpečujú Ozbrojené sily SR, priestorové podmienky, ale aj personálne zabezpečenie je predovšetkým na pleciach samospráv.