Obyvatelia okolitých bytoviek na Mukačevskej dostanú spotrebný tovar v hodnote 10-tisíc eur

Podmienka získania tovaru

Tragický výbuch plynu

27.1.2020 (Webnoviny.sk) - Mesto Prešov v spolupráci so spoločnosťou Diego sa rozhodlo podať pomocnú ruku obyvateľom Mukačevskej ulice. Spotrebný tovar v hodnote 10-tisíc eur je určený predovšetkým pre ľudí zo vchodov bytoviek v okolí domu na Mukačevskej 7, ktorý museli po výbuchu plynu zbúrať.Ako agentúru SITA informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová, do Prešova dorazil kamión plný nových kobercov, laminátových podláh, vinylových podláh, tapiet, záclon a garniží. „Všetok tento tovar bude bezplatne rozdelený ľuďom z Mukačevskej ulice dotknutým tragickým výbuchom plynu a následným požiarom,“ uviedla Šitárová.Ako referentka dodala, vzhľadom na to, že finančné prostriedky vyzbierané na oficiálnom účte mesta Prešov, kde sú už takmer štyri milióny eur, sú primárne určené pre obyvateľov vchodu číslo 7, mesto Prešov hľadalo spôsob, ako pomôcť aj ostatným ľuďom, ktorým tlaková vlna po výbuchu plynu spôsobila materiálne škody.Uvedený spotrebný tovar si tak obyvatelia Mukačevskej ulice môžu vyzdvihnúť od stredy 29. do piatka 31. januára v čase medzi 16:00 a 18:00 v predajni Diego na Sabinovskej ulici 38 v Prešove.„Jednotlivé kusy tovaru budú vydávané len osobám, ktoré predložia občiansky preukaz s trvalým pobytom na Mukačevskej ulici v Prešove alebo platnú nájomnú zmluvu, prípadne list vlastníctva k nehnuteľnosti na Mukačevskej ulici,“ upozornila tlačová referentka.Výbuch plynu na Mukačevskej ulici v Prešove, ku ktorému došlo 6. decembra minulého roku, si vyžiadal sedem potvrdených obetí. Jedna potenciálna obeť je doteraz nezvestná. Na likvidácii požiaru a evakuácii obyvateľov sa podieľalo 117 hasičov a 50 kusov techniky.Hasičom pri zásahu pomáhali aj záchranári, policajti, vojaci a horskí záchranári. Poškodený panelák už za pomoci špeciálneho demolačného stroja zbúrali. V Prešove je aj naďalej vyhlásená mimoriadna situácia.