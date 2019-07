Obyvatelia Podhradia sa obávajú ohrozenie zdroja pitnej vody pre obec

Ilustračné foto Foto: TASR/Youtube Foto: TASR/Youtube

Podhradie 12. júla (TASR) - Obyvatelia Podhradia (okres Prievidza) sa obávajú ohrozenia jediného zdroja pitnej vody pre obec. Zásobuje aj susednú Lehotu pod Vtáčnikom. Obyvatelia oboch obcí spísali petíciu, žiadajú kompetentné orgány o riešenie jeho väčšej ochrany. Od minulého týždňa ju podpísalo viac ako 3000 ľudí.Petícia pôvodne riešila dva problémy, súkromný investor totiž plánoval v miestnom kameňolome v blízkosti zdroja pitnej vody postaviť obaľovačku asfaltových zmesí. So zámerom predbežne súhlasili i dotknuté orgány. Petičný výbor investorovi napísal list, v ktorom ho požiadal, aby obaľovačku nerealizoval. Od zámeru nakoniec odstúpil, čo tento týždeň oznámil petičnému výboru i samospráve Podhradia.Ohrozenie podľa petičného výboru naďalej trvá, je totiž možné, že by do lomu prišla realizovať investíciu iná firma.uviedol člen petičného výboru Jozef Šnirc z Podhradia.V Podhradí podľa neho evidujú, že po silných dažďoch majú vodu kalnú, pričom predbežne majú informáciu, že sa do vody dostáva ílovitý materiál, ktorý pochádza z povrchu.spomenul.Zdroj pitnej vody je jediným funkčným pre Podhradie, ktoré tak nemá inú alternatívu zásobovania. "priblížil člen petičného výboru.Samosprávy oboch obcí deklarovali, že sa o ochranu zdroja pitnej vody budú snažiť. "vysvetlil starosta Podhradia Ľudovít Michalovič. Cieľom obce je podľa neho uchrániť zdroj pitnej vody, aby malo Podhradie kvalitnú a čistú vodu, keďže iné zdroje nemá. Ochrániť vodný zdroj je prioritou aj pre Lehotu pod Vtáčnikom, dodal starosta Ján Daňo.Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť podľa Šnirca problém s kalnosťou vody pitného zdroja rieši, starosta Podhradia tiež odovzdal sťažnosti obyvateľov na regionálny úrad verejného zdravotníctva." dodal.