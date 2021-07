Obyvatelia popradskej časti Veľká spisujú petíciu, nesúhlasia so zatvorením pobočky pošty

Ľudia budú odstavení

Poprad má veľa pôst

10.7.2021 (Webnoviny.sk) - Obyvatelia popradskej mestskej časti Veľká spisujú petíciu , sú proti zrušeniu tamojšej pobočky pošty. Jej zatvorenie avizovala Slovenská pošta už skôr, ide o súčasť optimalizácie organizačnej štruktúry a rušenia kamenných pobočiek na Slovensku. Petíciu organizuje občianske združenie Klub Veličanov.Jeho predseda Milan Hámor poukázal na to, že Veľká má takmer 5-tisíc obyvateľov a najbližšia pošta je vzdialená takmer kilometer. Pre agentúru SITA ďalej povedal, že ide o poštu s dlhoročnou históriou. Naznačil tiež, že občiansku nespokojnosť možno miestni vyjadria aj iným spôsobom.Veľká bola v minulosti mestečkom, v roku 1946 však bola zlúčená s Popradom. Pošta tam fungovala už pred viac ako sto rokmi, podľa dostupných informácií v nej bol v roku 1899 zriadený telegraf.„V 21. storočí, keď sa snažíme priblížiť k občanom, aby mali prístup k službám a informáciám, by sa toto diať nemalo. Je nehorázne, aby toľko ľudí odstavili takýmto spôsobom,“ skonštatoval Hámor.Podľa jeho slov môžu záujemcovia podpisovať petičné hárky v Scherfelovom dome, na súčasnej pobočke pošty č. 4 vo Veľkej a v potravinách Sintra vo Veľkej.O zámere zrušiť dve pobočky v Poprade informoval generálny riaditeľ pošty Martin Ľupták počas zasadnutia mestského zastupiteľstva v Poprade 11. júna. Podľa jeho slov má Poprad nadštandardne veľa pôšt. Povinné sú v tomto meste tri, Poprad ich má osem.Pôvodne sa hovorilo o rušení pošty pri nemocnici a v mestskej časti Matejovce. Pri druhej spomínanej bol jedným z dôvodov aj zlý stav budovy, v ktorej sídli. V spolupráci s mestom Poprad však našla Slovenská pošta pre túto pobočku alternatívne riešenie.Zo súčasných priestorov ju presťahuje do nových priestorov, ktoré sa nachádzajú v miestnej spoločnosti. Ľupták ešte v júni avizoval, že ak nebude zrušená pošta v Matejovciach, namiesto nej zatvoria poštu v mestskej časti Veľká.