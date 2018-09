Obyvatelia Popradskej ulice v Košiciach nechcú NTC

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Košice 14. september (TASR) – Desiatky obyvateľov žijúcich blízko Popradskej ulice v Košiciach nesúhlasia s výstavbou Národného tenisového centra (NTC) na bývalom futbalovom ihrisku v danej lokalite. Mestu plánujú adresovať výzvu na riešenie ich nespokojnosti. Ako hovoria, zhorší sa napríklad dopravná situácia a zvýši sa hlučnosť či prašnosť. Projektový manažér Slovenského tenisového zväzu (STZ) Ivan Greguška tvrdí, že projekt lokalitu pozdvihne. Magistrát obavám obyvateľov nerozumie.uviedol Ladislav Rovinský zo Základnej organizácie Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny (ZO SZOPK), ktorý je zároveň poslancom košického krajského zastupiteľstva.povedal.Ako uviedol Greguška, projekt svojimi parametrami spĺňa podmienky na to, aby bol umiestnený na Popradskej ulici.povedal s tým, že počas územného konania neboli vznesené žiadne pripomienky. Plánovaný termín začatia výstavby, ktorý bol určený na koniec roka, je podľa jeho slov nepravdepodobný.Hovorkyňa mesta Košice Linda Šnajdárová pre TASR potvrdila, že výrubové konanie je pred ukončením.uviedla.NTC Košice je spoločný projekt STZ a mesta Košice. Zastavané územie má mať rozlohu 2,4 hektára. Projekt počíta so 180 parkovacími miestami, kapacita NTC má byť 5000 divákov. S výstavbou sa pôvodne uvažovalo v lokalite Anička. Pre komplikované majetkovo-právne pomery sa od toho upustilo.Jedným z dôvodov výstavby NTC Košice je letný Európsky olympijský festival mládeže EYOF, ktorý sa v Košiciach uskutoční v roku 2021.dodal Greguška s tým, že ak by NTC nevyrástlo, bude sa musieť hľadať náhradné riešenie.