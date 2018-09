Slovenskí psovodi uspeli v medzinárodnej konkurencii

Ilustračné foto. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Veľký Meder 14. septembra (TASR) – Slovenskí psovodi získali tento týždeň vo Veľkom Mederi v medzinárodnej konkurencii z Česka, Maďarska, Rakúska, Poľska, Ukrajiny a Slovenska druhé a tretie miesta na 14. ročníku otvorených majstrovstiev služobných psov finančnej správy vo vyhľadávaní drog a tabakových výrobkov - Memoriál Milana Kadlecaja.Ako informovala hovorkyňa finančnej správy Ivana Skokanová,Zo Slovenska súťažili aj Policajný zbor SR, Vojenská polícia a Zbor väzenskej a justičnej stráže.V kategórii omamné a psychotropné látky získal prvé miesto Martin Kobrč z českej colnej správy so psom Borisom. Na druhom mieste skončil psovod slovenskej finančnej správy z Colného úradu Košice Ľubomír Petruš so psom Teom. Tretie miesto obsadil Michal Bašista zo Zboru väzenskej a justičnej stráže so psom Grib-Emorom.V kategórii tabakové výrobky vyhral Wojciech Uchman z poľskej colnej správy so sučkou Ginou. Druhé a tretie miesto obsadil psovod finančnej správy Miroslav Trauer z Colného úradu Žilina so psom Vaskom a obe tieto miesta obsadil aj Tibor Sova z Colného úradu Prešov so sučkou Lorou.Psy museli hľadať drogy na rôznych miestach – v osobných a nákladných vozidlách, v miestnostiach a v debničkách. Miesta ukrytia hľadanej látky boli vyberané tak, aby simulovali podmienky z praxe.Kapitáni Trauer a Petruš sa stali tiež víťazmi rezortných majstrovstiev finančnej správy. Ich štvornohí pomocníci Teo a Vasko boli vyhlásení za najlepších psov vo vyhľadávaní drog a tabakových výrobkov slovenskej finančnej správy. Zvíťazili aj v kategórii dvojčlenných družstiev.Cieľom kynologickej súťaže bolo zvýšiť odbornú úroveň a pripravenosť psovodov a služobných psov pre praktický výkon služby, upevniť medzirezortnú a medzinárodnú spoluprácu a prezentovať služobnú kynológiu ako účinnú metódu pri odhaľovaní trestnej činnosti. Súťaž služobných psov a psovodov ozbrojených zborov nesie od tohto ročníka odkaz nestora služobnej kynológie, bývalého zosnulého kolegu, kapitána vo výslužbe Milana Kadlecaja. Záštitu nad týmto medzinárodným podujatím prevzal prezident finančnej správy František Imrecze.