Obyvatelia prešovského Sídliska III spustili petíciu proti výstavbe bytov na Bajkalskej ulici

Neberte nám lúku

Lokálna biodiverzita

Verejná súťaž

Prvé verejné prerokovania

Šíriace sa dezinformácie

13.5.2025 (SITA.sk) - Skupina obyvateľov Sídliska III v Prešove spustila petíciu proti plánovanej výstavbe nájomných bytov v lokalite medzi Bajkalskou ulicou a riekou Torysa. Dôvodom ich nesúhlasu je obava zo straty zelene, zhoršenia kvality života a dopadov na životné prostredie.Petíciupodpísalo už viac než tisíc občanov a podpisovanie pokračuje. Ich cieľom je úplné zastavenie plánovanej výstavby a zachovanie lokality ako rekreačného priestoru. Mesto tvrdí, že ide len o preverenie zámeru v súlade s územným plánom a chystá verejnú diskusiu.Obyvatelia z okolia lokality vyjadrili obavy z možného záberu voľnočasového a rekreačného priestoru, ktorý podľa nich slúži širšej komunite a má významný ekologický charakter.„Nie sme proti výstavbe nájomných bytov ako takej, ale myslíme si, že by si mesto malo nájsť vhodnejšiu lokalitu. Táto lúka má komunitný, ekologický aj rekreačný význam. Slúži na šport, oddych, hranie sa s deťmi aj organizovanie susedských podujatí,“ uviedla na brífingu zástupkyňa petičného výboru Jana Michalčík Adamová.Podľa obyvateľov ide o poslednú súvislú zelenú plochu v danej časti mesta, ktorá sa prirodzene využíva a nie je len formálne vedená ako zeleň v územnom pláne.Iniciátori upozorňujú aj na fakt, že územie nadväzuje na nadregionálny biokoridor a výstavba by podľa nich mohla narušiť lokálnu biodiverzitu, pričom v oblasti identifikovali viac než 40 druhov vtákov. Obyvatelia kritizovali aj nedostatočnú informovanosť verejnosti o plánovanej výstavbe.„Očakávali sme aspoň jeden oznam, že sa tu niečo také chystá. Samospráva má viesť participatívny proces, ale ten tu neprebehol,“ zdôraznila Michalčík Adamová.Ďalší z členov petičného výboru René Polačok pripomenul, že mestské zastupiteľstvo ešte v roku 2022, na základe predchádzajúcej petície, prijalo uznesenie proti zahusťovaniu výstavby na Sídlisku Mladosť a Sídlisku III. Upozornil aj na možné zhoršenie dopravnej situácie, nedostatok parkovacích miest a tlak na verejnú infraštruktúru v prípade realizácie projektu.Ako v stanovisku mesta Prešov uviedol jeho hovorca Michal Hudák , lokalita bola poslancami vytypovaná ako vhodná na výstavbu nájomných bytov, no mestské zastupiteľstvo zatiaľ schválilo iba podmienky verejnej súťaže na prenájom pozemku.„Počas lehoty troch mesiacov majú súťažiaci možnosť pripraviť kvalitný návrh a štúdiu výstavby, ktorá bude posudzovaná z hľadiska súladu s územným plánom, kvality návrhu a vplyvu na okolie,“ uviedol Hudák, podľa ktorého k žiadnemu rozhodnutiu o výstavbe ešte nedošlo.„O výstavbe budú opäť rozhodovať poslanci v zastupiteľstve, a to na základe konkrétnych návrhov, ktoré vzišli zo súťaže,“ vysvetlil.K obavám o zánik zelene mesto uviedlo, že sa zvažuje výstavba len na časti pozemku, ktorá je už dnes v územnom pláne definovaná ako obytná zóna.„Zhruba 80 percent územia má zostať zachovaných ako zelená plocha,“ deklaruje mesto. Zároveň tvrdí, že práve cez aktuálny proces chce získať kvalitný návrh, ktorý ukáže, či je možné nájsť kompromis medzi rozvojom a ochranou územia.Prvé verejné prerokovanie témy sa uskutoční už v streduv zasadačke na Jarkovej 24, kde sú pozvaní nielen poslanci, ale aj široká verejnosť. Mesto tiež pripomenulo, že obyvatelia môžu do rozhodovacieho procesu vstupovať aj formou petície, alebo vystúpeniami v mestskom zastupiteľstve.„Chápeme obavy ľudí, keď má dôjsť k zmenám v ich okolí. Rešpektujeme aj petičné právo. Zároveň si myslíme, že niektoré obavy sú predčasné,“ uviedol hovorca mesta.K petícii z roku 2022 proti zahusťovaniu výstavby v lokalite mesto dodalo, že uznesenie poslancov je aj naďalej platné. Zároveň však upozorňuje, že aktuálny zámer je v súlade s platným územným plánom a nejde o zahusťovanie, ale rozšírenie sídliska v rozumnej miere na jeho okraji.„Tak ako poslanci rozhodli v roku 2022, tak len oni budú mať v rukách aj ďalšie rozhodnutie. Celý proces je ešte otvorený a verejnosť má možnosť sa doň aktívne zapojiť,“ dodalo mesto, ktoré zároveň reagovalo na šíriace sa dezinformácie a zdôraznilo, že v súvislosti s výstavbou sa hovorí iba o nájomnom a nie sociálnom bývaní určenom výhradne pre marginalizované skupiny.