Obyvatelia Radošoviec budú okrem volieb prezidenta SR hlasovať aj v referende o veterných elektrárňach

Voľby a referendum budú oddelené

Poslanci budú výsledky rešpektovať

30.3.2024 (SITA.sk) - Spolu s druhým kolom prezidentských volieb sa v Radošovciach v okrese Skalica bude v sobotu 6. apríla konať aj miestne referendum o veterných elektrárňach. Obyvatelia s trvalým pobytom v ňom budú odpovedať na otázku, či súhlasia s výstavbou veterného parku v katastri obce Radošovce.Voliť prezidenta aj hlasovať v referende bude možné podľa starostky Radošoviec Ivety Matúšovej v kultúrnom dome, voľby a referendum však budú oddelené. Rovnako ako pre voľby, aj pre referendum boli zriadené dva okrsky.Právo hlasovať bude mať každý obyvateľ s trvalým pobytom v Radošovciach, ktorý najneskôr v deň konania referend dovŕši 18 rokov. Aj v prípade miestneho referenda je možné požiadať o hlasovanie do prenosnej schránky.O vyhlásení miestneho referenda rozhodlo Obecné zastupiteľstvo v Radošovciach, za jeho konanie bolo všetkých deväť poslancov. Výsledky budú platné, ak sa referenda zúčastní aspoň polovica z oprávnených voličov a ak bude ich rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou.Starostka Iveta Matúšová pripúšťa, že výsledky referenda nemajú právnu záväznosť, ale poslanci už deklarovali, že ich budú rešpektovať a nepôjdu proti vôli občanov.Záujem využiť vietor na Záhorí na výrobu elektrickej energie už oznámilo niekoľko potencionálnych investorov. Obec Radošovce minulý rok zareagovala uznesením obecného zastupiteľstva, ktoré odmietlo akýkoľvek investičný zámer tohto druhu.Podľa starostky Matúšovej by nemalo o zásadných otázkach života v obci rozhodovať len deväť poslancov, ale priestor na vyjadrenie názoru by mali dostať aj samotní občania. Urobiť tak môžu v sobotu 6. apríla v miestnom referende. V Radošovciach má právo zúčastniť sa hlasovania približne 1500 voličov.