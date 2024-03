Výletná loď na Dunaji v Rakúsku narazila do steny plavebnej komory, zranilo sa 17 pasažierov

Loď nedokázala manévrovať

Naštartovali ju núdzovým tlačidlom

30.3.2024 (SITA.sk) - Sedemnásť ľudí utrpelo zranenia, keď výletná loď na Dunaji narazila v Rakúsku do steny plavebnej komory.Incident sa stal v noci na sobotu v hornorakúskej obci Aschach an der Donau, keď bulharské plavidlo malo problém s manévrovaním vo vzdúvadle. Na svojej webstránke o tom informuje rakúsky vysielateľ ORF.Na lodi, ktorá sa podľa polície plavila z bavorského Passau do Budapešti, bolo v čase nehody 142 pasažierov.Veliteľ hasičského zboru v okrese Eferding Thomas Pichler informoval, že v miestami úzkom úseku loď zrazu niekoľko minút nedokázala manévrovať a pravou prednou a ľavou zadnou stranou narazila do steny plavebnej komory. Podľa polície na lodi chvíľu nefungovala elektronika.Zo spomenutých 17 zranených pasažierov 11 previezli do nemocnice. Škody na lodi podľa prvotných informácií neboli vážne. Polícia uviedla, že loď bola ešte v noci schopná pokračovať vo svojej ceste do mesta Linz.Nie je jasné, prečo na lodi vypovedala elektronika. Druhý kapitán ju síce naštartoval núdzovým tlačidlom, ale už bolo neskoro, keďže loď už narazila do steny.Incident vyšetruje riečna polícia.