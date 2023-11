Čo najskorší koniec vojny

Odmietajú vinu Ruska

15.11.2023 (SITA.sk) - Väčšina ľudí v nezápadných krajinách chce, aby sa vojna na Ukrajine skončila čo najskôr, aj keby to malo znamenať, že sa Kyjev vzdá svojho územia v prospech Ruska.Ako referuje web news.sky.com, vyplýva to z nového prieskumu, ktorý sa tento rok uskutočnil v. Celkovo sa doň zapojilo viac ako 25-tisíc dospelých respondentov.Podľa výsledkov prieskumu, ktorý zverejnila Európska rada pre zahraničné vzťahy , ľudia v Číne, Indii, Turecku a, samozrejme, aj v Rusku, naďalej uprednostňujú čo najskorší koniec vojny. Tento názor prevláda aj v Brazílii, Indonézii, Saudskej Arábii a Juhoafrickej republike.Navyše mnohí ľudia odmietajú tvrdenie, že Rusko je vinné za to, že vojna naďalej pokračuje. Akurát v Európe, Spojených štátoch a Južnej Kórey jasná väčšina respondentov tvrdí, že Rusko je najväčšou prekážkou dosiahnutia mieru.Len ľudia v USA však zastávajú názor, že Ukrajina túto vojnu vyhrá. Dokonca aj v Európeopýtaných vyjadrilo názor, že Rusko pravdepodobne vyhrá vojnu do piatich rokov, zatiaľ čo lentvrdí, že pravdepodobne vyhrá Ukrajina.