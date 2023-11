Vojna na Ukrajine podľa Steinmeiera neupadne do zabudnutia, momentálne by si však žiadala viac pozornosti

Vojna nedostáva dostatočnú pozornosť

Nezákonná a agresívna vojna

15.11.2023 (SITA.sk) - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier vyhlásil, že v jeho krajine neupadne do zabudnutia vojna na Ukrajine , nech by v to ruský vodca Vladimir Putin akokoľvek dúfal.Ako referuje web tagesschau.de, Steinmeier to povedal na nemecko-ukrajinskej konferencii o miestnom partnerstve v Lipsku, na ktorej sa zúčastnil aj ukrajinský prezident „Ukrajina potrebuje našu podporu ešte viac teraz, keď je vojna aj na Blízkom východe a vojne na Ukrajine sa už nedostáva takej pozornosti, ktorú tak veľmi potrebuje. Putin počíta s tým, že svet zabudne na Ukrajinu,“ povedal Steinmeier, no dodal, že Nemecko takú láskavosť šéfovi Kremľa nerobí a ani neurobí.„Nezmierime sa s nezákonnou a agresívnou vojnou Ruska,“ zdôraznil nemecký prezident. Dodal, že ruským režimom nie je ohrozená len samotná Ukrajina, ale aj jej susedia.Nemecká vláda sa nedávno dohodla na zdvojnásobení rozpočtu na vojenskú pomoc Ukrajine v roku 2024. Pôvodne boli vyčlenené, ale Berlín túto sumu navýšil na osem miliárd. Nemecko je po Spojených štátoch druhým najväčším poskytovateľom vojenskej pomoci Ukrajine.