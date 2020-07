Obyvateľom odľahlých častí Kene prinesú 4G internet pomocou špeciálnych balónov

Balóny v stratosfére

Našli sa aj kritici

9.7.2020 (Webnoviny.sk) - Sesterská firma Googlu Loon bude obyvateľom odľahlých častí Kene poskytovať 4G internet vďaka balónom s vysielačmi. Môžu si tak užívať videohovory, prehľadávať web, písať e-maily či streamovať videá.Projekt ohlásili pred dvoma rokmi, no vláda ho definitívne podpísala len nedávno.Službu otestovali na 35-tisíc zákazníkoch a na začiatku pokryje oblasť s rozlohou 50-tisíc štvorcových kilometrov.V stratosfére nad východnou Afrikou sa bude v rámci siete s pomocou solárnych panelov neustále pohybovať 35 balónov. Vypúšťajú ich v Spojených štátoch a do Kene sa dostanú vďaka prúdeniu vetra.Výkonný riaditeľ Loonu Alastair Westgarth vyhlásil, že v dôsledku šírenia COVID-19 "pracovali čo najrýchlejšie na spustení služby".Na projekte spolupracujú aj kenská vláda a Telkom Kenya. Výkonný riaditeľ telekomunikačnej spoločnosti to označil za "úžasný míľnik v poskytovaní internetu v Afrike".Niektorí kritici tvrdia, že sieť mohli spustiť radšej v inej africkej krajine, keďže v Keni má v súčasnosti z celkových 48 miliónov obyvateľov prístup k internetu približne 39 miliónov ľudí.Balóny firmy Loon predtým použili počas zemetrasenia v Peru.