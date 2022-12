Obyvateľov Chersonu vyzývajú na evakuáciu. Majú si predstaviť, že idú na pár týždňov na prázdniny

28.12.2022 (Webnoviny.sk) - Ukrajinskí predstavitelia vyzývajú obyvateľov Chersonu , aby sa evakuovali, keďže Rusko naďalej pokračuje v útokoch na mesto. Informuje o tom spravodajský portál CNN.Niektorí obyvatelia, ktorí v meste zotrvali aj počas ruskej okupácie, však nechcú odísť, povedal pre CNN miestny predstaviteľ, ktorý pomáha s evakuáciou.„Hovorím tým ľuďom, že Cherson je teraz jedným z najnebezpečnejších miest. Tak ich žiadam, aby si predstavili, že idú na pár týždňov na prázdniny. Mohlo by to tak pre nich byť jednoduchšie, no stále je veľa ľudí, ktorí zostávajú v meste,“ opísal Dmytro Poddubnij.Podľa ukrajinskej armády spustili ruské sily za 24 hodín 33 útokov na mesto. Zasiahli pritom aj pôrodnicu.