V Markušovciach riešia problém s pitnou vodou, obyvateľom ju zakázali používať

Jeden vodojem odstavili

Problém sa nakoniec vyriešil

28.12.2022 (Webnoviny.sk) - V Markušovciach pri Spišskej Novej Vsi riešia v týchto dňoch problémy s pitnou vodou. Obec ešte v utorok 27. decembra poobede upozornila obyvateľov obce, aby pre zakalenie vodu nepoužívali na pitie a varenie.Príčinu zakalenia ešte nevedia, no starosta obce Peter Fulla pre agentúru SITA potvrdil, že na odstránení problému pracujú.Podľa starostu sa už stupeň zakalenia medzitým znížil. „Predpokladáme, že tým, že je taký silný prítok vody z prameňa, sa to postupne vyčistí samo. Skôr to asi muselo byť spôsobené dlhodobo zanedbanou údržbou,“ poznamenal.Starosta ešte v utorok podvečer na sociálnej sieti informoval, že voda je zakalená aj v jednom vodojeme, ktorý následne odstavili.„Pred zotmením sme boli aj na prameni a zistili sme, že takáto voda vyteká aj zo štôlne František,“ uviedol s tým, že v stredu ráno budú pokračovať čistiace práce na záchyte prameňa. „Od utorka od 16:00 púšťame z jedného vodojemu, v ktorom je čistá voda, ale vydrží nám to na 24 hodín. Máme zatiaľ polovicu,“ opísal v stredu ráno Fulla.Obec avizovala, že zabezpečí cisternu s čistou vodou. Rozbor vody sa obci podľa starostu zatiaľ nepodarilo presadiť. „Všade, kam sa obraciame, nám každý povie, že v novom roku,“ dodal.Neskôr v stredu popoludní už starosta Fulla na sociálnej sieti informoval, že problém s vodou je nateraz poriešený. „Do vodojemov nám priteká čistá voda. Nemusíme zabezpečovať cisterny,“ napísal.