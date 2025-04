Obyvateľov hlavného mesta čaká cez víkend viacero obmedzení, maratón a pietna spomienka uzatvoria viaceré cesty

Riaďte sa pokynmi polície

V nedeľu budú obmedzenia najväčšie

4.4.2025 (SITA.sk) - Obyvateľov a návštevníkov Bratislavy čaká počas najbližšieho víkendu viacero dopravných obmedzení. Ako informuje bratislavská policajná hovorkyňa Silvia Šimková , dnes bude obmedzená premávka v súvislosti s pietnou spomienkou k 80. výročiu oslobodenia Bratislavy na Slavíne V čase približne od 15:30 obmedzia na nevyhnutný čas premávku na uliciach v okolí Slavína. Vodičov vyzývajú, aby sa riadili pokynmi policajtov.Ďalšie obmedzenia sa budú týkať bežeckého podujatia ČSOB Marathon 2025. Ako informuje hlavné mesto na sociálnej sieti, v sobotu 5. apríla bude v čase od 9:00 do 17:30 uzatvorená Pribinova ulica v oboch pruhoch bližšie pri Eurovea – od vjazdu na Pribinovu ulicu zo Šafárikovho námestia až po Dopravný podnik Bratislava(DPB) na Olejkárskej ulici a výjazd z parkoviska za SND.S väčšími obmedzeniami je potrebné počítať v nedeľu 6. apríla. V čase približne od 8:30 do 14:00 sa dopravné obmedzenia dotknú najmä mestských častí Staré Mesto, Ružinov a Petržalka, kadiaľ povedie trasa hlavného behu. Doprava na jednotlivých uliciach bude priebežne regulovaná v závislosti od pohybu bežcov. „Dopravné obmedzenia budú vyznačené prenosným dopravným značením," konštatuje magistrát.V centre mesta - na Záhradníckej a Ružinovskej ulici a v ich blízkom okolí je v nedeľu potrebné počítať aj s obmedzenou premávkou MHD. Obmedzenia budú platiť približne od 8:30 do 14:00 a dotknú sa 24 autobusových, trolejbusových aj električkových liniek. „Odklony a alternatívne trasy sa môžu počas podujatia operatívne meniť. Všetky aktuálne informácie nájdete na webe DPB a informovať vás priamo v teréne budú aj informačné zastávkové tabule," dodalo mesto.