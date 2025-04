Čadca bude mať nové klientske centrum, Šutaj Eštok podpísal memorandum s primátorom mesta – VIDEO

Centrum vznikne v nevyužívanom areáli bývalej školy

Projekt spája viaceré zdroje financovania

4.4.2025 (SITA.sk) - Doklady, prihlásenie vozidla, služby katastra či živnostenského podnikania si budú môcť obyvatelia okresu Čadca vybaviť v novom klientskom centre Ako v tejto súvislosti informovalo ministerstvo vnútra , minister Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ) a primátor Čadce Matej Šimášek v piatok totiž podpísali memorandum o spolupráci pri vybudovaní klientskeho centra pri Okresnom úrade Čadca.Okresný úrad podľa rezortu aktuálne sídli na štyroch rôznych adresách v meste. Klientske centrum vznikne v nevyužívanom areáli bývalej školy na ulici Andreja Hlinku, ktorá patrí mestu.Zanedbaný areál tak bude vynovený a kompletne zrekonštruovaný a do nových priestorov sa presťahujú odbory okresného úradu a fungovať tu budú aj pracoviská oddelenia dokladov a evidencie vozidiel. Súčasťou rekonštrukcie bude tiež občianska vybavenosť vrátane nájomných bytov mesta."Nové klientske centrum bude slúžiť nielen mestu Čadca, ale aj obyvateľom okresu a celých Kysúc tak, aby im uľahčilo život pri mnohých životných situáciách, ktoré ľudia na Slovensku riešia. Na klientskych centrách vybavíte prepis automobilu, agendu týkajúcu sa živnosti, katastra a ďalšie záležitosti," povedal minister Šutaj Eštok. Doplnil, že centrum by malo byť v prevádzke od roku 2026.Projekt podľa štátneho tajomníka rezortu vnútra Michala Kaliňáka spája viaceré zdroje financovania, spája potreby ľudí bývať, potreby štátu a samospráv priblížiť sa službami obyvateľom. "Je to jeden z hmatateľných krokov smerom k modernizácii verejných služieb," vyhlásil.Rezort vnútra plánuje otvorenie aj ďalších klientskych centier pri okresných úradoch. Tento rok by konkrétne malo pribudnúť klientske centrum v Senici a druhé klientske centrum v hlavnom meste Bratislava.V ďalšom období by nové klientske centrá mali vzniknúť napríklad aj v Dunajskej Strede, Piešťanoch, Banskej Bystrici a Michalovciach. V súčasnosti funguje na Slovensku 65 klientskych centier.