Obžalobu na prezidentku je možné podať iba za vlastizradu, tvrdí Šimečka a Fico by mal vrátiť právnický diplom

Obžaloba na prezidentku

Tvrdenia Fica môžu poslúžiť na dve veci

23.9.2023 (SITA.sk) - Predseda hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka ostro odmieta snahu strany Smer-SD podať obžalobu na prezidentku Zuzanu Čaputovú. Očierňovanie prezidentky Ficom je podľa šéfa progresívcov predvolebnou kampaňou a súčasťou predvolebného boja.„Obžalobu na prezidentku je možné podať iba za vlastizradu, alebo za úmyselné porušenie ústavy. Ak si pán Fico myslí, že sem spadá rozhovor s generálnym prokurátorom, mal by radšej vrátiť právnický diplom,“ uviedol vo svojom stanovisku predseda PS Šimečka.Na Smerom avizovaný zámer podať obžalobu na hlavu štátu reagovala aj strana Demokrati. „Ústavná žaloba je hlúposť a pokus prekryť zlyhania generálneho prokurátora Žilinku a viac ako 20 obvinených a odsúdených nominantov strany Smer," tvrdia Demokrati vo svojom stanovisku.Sú toho názoru, že tvrdenia Roberta Fica môžu poslúžiť na dve veci. „Po prvé, všetci dnes vidia ako bráni Žilinku a že to je fakticky jeho generálny prokurátor. Po druhé, je to šanca, aby sa jednotlivé politické strany vyjadrili, či súhlasia a podporia takúto žalobu na prezidentku, a tak sa pridajú k útokom na hlavu štátu a obrane Žilinku," myslí si strana.