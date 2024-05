Obžalobu proti Lališovi postavili na systematickom porušovaní prezumpcie neviny, tvrdí advokát

Žaloba z roku 2014

Potvrdil tresty pre členov skupiny

27.5.2024 (SITA.sk) - Pôvodne na doživotie odsúdený Róbert Lališ známy aj ako Kýbel stojí znovu pred senátom Špecializovaného trestného súdu v Pezinku. Najvyšší súd SR totiž na marcovom verejnom zasadnutí vyhovel dovolaniu údajného šéfa skupiny sýkorovcov a doživotný trest odňatia slobody mu zrušil.Po prečítaní obžaloby v rámci obnoveného procesu v pondelok Lališ deklaroval svoju nevinu. Ako pre médiá uviedol jeho obhajca Marek Para , obžalobu považujú za založenú na systematickom porušovaní prezumpcie neviny a nezákonných benefitoch.„Je to v podstate viditeľné na viacerých znakoch," povedal Para s tým, že nejde len o vyjadrenia procesných strán ale aj o konkrétne úkony orgánov činných v trestnom konaní a aj úkony súdu. „Takže tieto budeme namietať postupne v konaní a verím, že budeme úspešní," doplnil Para.„Jedná sa o obžalobu ešte z roku 2014," povedal prokurátor Peter Kysel . Podaná bola podľa neho pre skutky založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a šiestich vrážd z rokov 1997 až 1999. „Potom sú tam ešte dva skutky, ako ublíženie na zdraví a podvod," dodal Kysel.Dôvodom vyhovenia dovolaniu Lališa bolo podľa predsedu dovolacieho senátu NS SR Petra Štifta fakt, že skoršími rozhodnutiami súdov bol porušený zákon v neprospech odsúdeného. Lališa totiž uznal za vinného senát, ktorý schvaľoval dohody o vine a treste s členmi skupiny sýkorovcov Richardom Rakickým Martinom Kováčom , pričom v rozsudkoch sa spomínal aj Lališ ako člen skupiny.Najvyšší súd jeho prípad vrátil späť na Špecializovaný trestný súd, ktorý má vec opätovne prejednať v inom zložení senátu. Zároveň obvineného vzali do väzby pre dôvodnú obavu, že obvinený ujde alebo sa bude skrývať, aby sa tak vyhol trestnému stíhaniu. Lališ známy aj ako „Kýbel" bol považovaný za šéfa zločineckej skupiny sýkorovcov.Odvolací senát Najvyššieho súdu SR na verejnom zasadnutí v júni 2018 potvrdil vinu aj tresty pre členov zločineckej skupiny známej ako sýkorovci. Šéf skupiny Róbert Lališ a člen skupiny Ivan Cupper , prezývaný Vincko, dostali právoplatne doživotné tresty. Ďalší člen skupiny Martin Bihári , prezývaný Rus, išiel do väzenia na 23 rokov.Súd potvrdil aj vinu Alojza Kromku zvaného Lojzo Čistič. Súd mu však trest neuložil, keďže si už odpykáva doživotný trest. Jozefa R., zvaného Čapica, ktorý si odpykáva trest v Maďarsku a nedal súhlas na konanie v neprítomnosti, súd vtedy vylúčil na samostatné konanie.Špecializovaný trestný súd ešte predtým uznal „sýkorky“ vinnými zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, z vrážd, všeobecného ohrozenia a iných trestných činov. Obžalovaní sa priamo alebo ako spolupáchatelia či účastníctvom podieľali na zavraždení bratov Diničovcov, Romana Deáka, Miloša Piliara, Alojza Házyho a Dalera Hlavačku.Podľa svedkov Kýbel sa šéfom zločineckej skupiny sýkorovcov stal po smrti pôvodného bossa Miroslava Sýkoru , ktorého zavraždili vo februári 1997. Skupina pôsobila v Bratislave a okolí. Živili sa vydieraním, výpalným, vraždami a inou kriminálnou činnosťou.