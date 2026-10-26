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26. októbra 2026

Obžalovaní Bödör, Gašpar a Krajmer požiadali súd, aby v kauze Očistec konal aj o premlčaných skutkoch – FOTO


Tagy: Čurillovci Kauza Očistec Súd v kauze Očistec - Tibor Gašpar súdne pojednávanie Súdy

Ide o šesť korupčných skutkov, pričom štyri sa týkajú Krajmera. Obžalovaní Norbert Bödör, Tibor Gašpar a



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6a017e1d7336f143447420 1 676x451 26.10.2026 (SITA.sk) - Ide o šesť korupčných skutkov, pričom štyri sa týkajú Krajmera.


Obžalovaní Norbert Bödör, Tibor Gašpar a Róbert Krajmer požiadali senát Špecializovaného trestného súdu, aby v kauze Očistec konal aj o premlčaných skutkoch.

Ako pripomenul Denník N, ide o šesť korupčných skutkov, pričom štyri sa týkajú Krajmera. V praxi to znamená, že aj keď budú uznaní za vinných, nemôžu byť odsúdení.

Pondelkové hlavné pojednávanie v kauze Očistec bude podľa denníka pokračovať dokazovaním údajnej zaujatosti vyšetrovateľov okolo Jána Čurillu.

Fotogaléria k článku: Súd v kauze Očistec: Obžalovaný je podpredseda parlamentu Tibor Gašpar aj ďalší (fotografie)

„Vypovedať by mal Peter Petrov, ktorý vystupoval vo viacerých prípadoch ako spolupracujúci obvinený,“ uviedol denník.


Zdroj: SITA.sk - Obžalovaní Bödör, Gašpar a Krajmer požiadali súd, aby v kauze Očistec konal aj o premlčaných skutkoch – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Čurillovci Kauza Očistec Súd v kauze Očistec - Tibor Gašpar súdne pojednávanie Súdy
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