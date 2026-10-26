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26. októbra 2026
Obžalovaní Bödör, Gašpar a Krajmer požiadali súd, aby v kauze Očistec konal aj o premlčaných skutkoch – FOTO
Ide o šesť korupčných skutkov, pričom štyri sa týkajú Krajmera. Obžalovaní Norbert Bödör, Tibor Gašpar a
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26.10.2026 (SITA.sk) - Ide o šesť korupčných skutkov, pričom štyri sa týkajú Krajmera.
Obžalovaní Norbert Bödör, Tibor Gašpar a Róbert Krajmer požiadali senát Špecializovaného trestného súdu, aby v kauze Očistec konal aj o premlčaných skutkoch.
Ako pripomenul Denník N, ide o šesť korupčných skutkov, pričom štyri sa týkajú Krajmera. V praxi to znamená, že aj keď budú uznaní za vinných, nemôžu byť odsúdení.
Pondelkové hlavné pojednávanie v kauze Očistec bude podľa denníka pokračovať dokazovaním údajnej zaujatosti vyšetrovateľov okolo Jána Čurillu.
Fotogaléria k článku: Súd v kauze Očistec: Obžalovaný je podpredseda parlamentu Tibor Gašpar aj ďalší (fotografie)
„Vypovedať by mal Peter Petrov, ktorý vystupoval vo viacerých prípadoch ako spolupracujúci obvinený,“ uviedol denník.
Zdroj: SITA.sk - Obžalovaní Bödör, Gašpar a Krajmer požiadali súd, aby v kauze Očistec konal aj o premlčaných skutkoch – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Obžalovaní Norbert Bödör, Tibor Gašpar a Róbert Krajmer požiadali senát Špecializovaného trestného súdu, aby v kauze Očistec konal aj o premlčaných skutkoch.
Ako pripomenul Denník N, ide o šesť korupčných skutkov, pričom štyri sa týkajú Krajmera. V praxi to znamená, že aj keď budú uznaní za vinných, nemôžu byť odsúdení.
Pondelkové hlavné pojednávanie v kauze Očistec bude podľa denníka pokračovať dokazovaním údajnej zaujatosti vyšetrovateľov okolo Jána Čurillu.
Fotogaléria k článku: Súd v kauze Očistec: Obžalovaný je podpredseda parlamentu Tibor Gašpar aj ďalší (fotografie)
„Vypovedať by mal Peter Petrov, ktorý vystupoval vo viacerých prípadoch ako spolupracujúci obvinený,“ uviedol denník.
Zdroj: SITA.sk - Obžalovaní Bödör, Gašpar a Krajmer požiadali súd, aby v kauze Očistec konal aj o premlčaných skutkoch – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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