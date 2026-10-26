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Halloween si získal Slovákov: V predaji sladkostí je v Tescu už na treťom mieste
Pavučina nad dverami, vyrezaná tekvica v okne a misa plná sladkostí pre malé strašidielka. Halloween si na Slovensku získava čoraz viac priaznivcov, keďže po Veľkej noci a Vianociach s ...
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26.10.2026 (SITA.sk) - Pavučina nad dverami, vyrezaná tekvica v okne a misa plná sladkostí pre malé strašidielka.
Halloween si na Slovensku získava čoraz viac priaznivcov, keďže po Veľkej noci a Vianociach s Mikulášom je v Tescu tretím najsilnejším obdobím na predaj sladkostí. Reťazec v sezóne zároveň ponúka takmer 900 produktov, od tekvíc a stoviek druhov sladkostí až po kostýmy, umelú krv a dekorácie do domácnosti. Tesco, samozrejme, myslí v tomto období aj na tradičné Dušičky a ponúka všetko potrebné na dôstojné pripomenutie si našich zosnulých blízkych.
Už počas najbližších dní budú Slováci navštevovať hroby svojich blízkych a pripomínať si ich pamiatku. Kým Dušičky zostávajú pevnou súčasťou našich tradícií, čoraz väčšiu obľubu si získava aj Halloween. A vidieť to aj na nákupoch zákazníkov: Slováci si počas halloweenskej sezóny 2025 v Tescu kúpili 10,3 milióna sladkostí, 237-tisíc tekvíc a 86-tisíc halloweenskych doplnkov a dekorácií. Nakupujú pritom tradične na poslednú chvíľu, tesne pred 31. októbrom.
"Aj keď na Slovensku nejde o tradičný sviatok, Halloween sa už aj u nás stáva vyhľadávanou príležitosťou na spoločenské stretnutia a rodinnú zábavu. Veľká noc a Vianoce, vrátane Mikuláša, sú na Slovensku dlhodobo najsilnejšími obdobiami nákupov sladkostí, Halloween si však už stihol vydobyť pevné tretie miesto. Preto sme aj v tomto roku v Tescu pripravili atraktívnu halloweensku ponuku – od tekvíc na vyrezávanie cez výber kostýmov a dekorácií až po sladkosti na rozdávanie. Myslíme však aj na tradičné Dušičky, ku ktorým ponúkame kvety, vence, sviečky či kahance, aby si zákazníci mohli dôstojne pripomenúť svojich zosnulých blízkych," hovorí Martin Bulla, komerčný riaditeľ Tesca na Slovensku.
Vyrezať sa dá takmer každá tekvica – počas 11 týždňov sezónneho predaja sa minulý rok v Tescu predalo 237-tisíc kusov tejto zeleniny.
Až 54 % z tohto predaja, 128-tisíc kusov tvorili špeciálne halloweenske alebo dekoratívne tekvice. Nákupy sa v Tescu rozbiehajú v prvej polovici októbra a vrcholia v týždni pred Halloweenom. Kto si chce vybrať tú "svoju", by preto nemal váhať až do poslednej chvíle.
V ponuke cukroviniek mali zákazníci Tesca počas minuloročného Halloweenu na výber z 665 produktov. Vlani Tesco na Slovensku počas sezóny predalo až 10,3 milióna kusov rôznych typov sladkostí. Najviac sladkostí na Halloween kupujeme v polovici októbra.
Najvyšší podiel sezónneho predaja cukroviniek minulý rok tvorili čokoládové tyčinky (40 % všetkých predaných kusov), nasledovali cukríky (32 %) a tabuľkové čokolády (16 %). Práve tie však priniesli až takmer tretinový podiel na celkových tržbách z predaja sladkostí.
Medzi obľúbenými čokoládovými tyčinkami jasne vedú jednotlivé kusy pred multipackmi, ktoré tvoria len 2 % predaných kusov. Najpredávanejšou na Slovensku je Kinder Bueno, nasledujú tri tyčinky značky Orion – Margot, Banány v čokoláde a Deli pistáciová a na piatom mieste v predaji sa umiestnila Kofila.
Z tabuľkových čokolád Slováci najviac obľubujú základnú mliečnu čokoládu, pričom zo značiek jednoznačne vedie Milka – obsadila až prvé štyri miesta v predaji. Najviac kupujeme štandardné veľkosti čokolád (90 g), do rebríčka TOP 5 najpredávanejších produktov sa dostala len jedna čokoláda nad 250 g.
Cukríkom zasa kraľujú želé produkty. Až štyri z piatich najpredávanejších cukríkov patria značke Jojo (kyslé varianty aj medvedíky), pričom druhé miesto v predaji patrí tradičným Hašlerkám. V detskej čokoláde je dominantná značka Kinder, okrem nej v rebričku TOP 5 najpredávanejších produktov obsadilo 4. miesto 120 g balenie Lentiliek.
Ponuka Tesca na Halloween sa však pri tekviciach a cukrovinkách zďaleka nekončí – zákazníci si môžu vybrať z ďalších 232 špeciálnych produktov nepotravinového tovaru. V ponuke nepotravinového tovaru nájdu všetko podstatné na párty – masky, kostýmy, farby na tvár a na vlasy, umelú krv, naúšnice, nálepky, balóniky či papierové poháre. V kategórii produktov pre domácnosť zákazníci nájdu sezónnu posteľnú bielizeň a vankúše, pomôcky na pečenie, riady, príbory, sviečky a výber z 58 rôznych halloweenskych dekorácií.
Slováci si vlani kúpili až 86-tisíc týchto produktov, čo je o 53 % viac ako rok predtým. Najpredávanejšou je umelá krv (28 ml), nasledujú halloweenske poháre, nalepovacie tetovanie s jazvami a ďalšie tetovačky, halloweenska miska a čarodejnícky klobúk s vlasmi. Predaj niektorých produktov sa minulý rok medziročne dokonca zdvojnásobil – konkrétne predaj masky tekvice, čiapky s ušami, náušníc v tvare kostry či pavúka a neónových nálepiek.
Až 79 % kupujúcich halloweenskych tekvíc tvorili pred rokom práve rodiny s deťmi, ktoré sa spoločne tešia na zábavu pri vyrezávaní. Rodiny zároveň v sezóne nakupujú aj najviac sladkostí – až 69 % z celkového predaja.
S blížiacim sa Sviatkom všetkých svätých zostáva záujem zákazníkov tradične sústredený najmä na sortiment spojený s návštevou cintorínov a výzdobou hrobov. Tesco ponúka náhrobné sviečky, kahance a náhradné náplne, umelé kvety, vence či ďalšie doplnky. V nákupnom správaní však vidieť aj postupné zmeny. Zákazníci častejšie siahajú po náhradných náplniach do kahancov, rastie záujem o LED kahance s vymeniteľnou batériou a tento rok aj o solárne sviečky, ktorých predaj medziročne rastie.
Ponuku k Dušičkám dopĺňa aj široký výber živých kvetov a jesenných aranžmánov. Okrem tradičných chryzantém a vresov prináša Tesco aj hotové kvetinové kompozície a ikebany, ktoré stačí položiť na pietne miesto. Novinkou sú tento rok napríklad chryzantémy v kombinácii piatich farieb v jednej miske, odrody s drobnými guľovitými či viacfarebnými kvetmi, ako aj väčšie vresy v rôznych farebných kombináciách. Zákazníci si tak môžu vybrať od tradičných kvetov až po modernejšie jesenné aranžmány.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Halloween si získal Slovákov: V predaji sladkostí je v Tescu už na treťom mieste © SITA Všetky práva vyhradené.
Halloween si na Slovensku získava čoraz viac priaznivcov, keďže po Veľkej noci a Vianociach s Mikulášom je v Tescu tretím najsilnejším obdobím na predaj sladkostí. Reťazec v sezóne zároveň ponúka takmer 900 produktov, od tekvíc a stoviek druhov sladkostí až po kostýmy, umelú krv a dekorácie do domácnosti. Tesco, samozrejme, myslí v tomto období aj na tradičné Dušičky a ponúka všetko potrebné na dôstojné pripomenutie si našich zosnulých blízkych.
Už počas najbližších dní budú Slováci navštevovať hroby svojich blízkych a pripomínať si ich pamiatku. Kým Dušičky zostávajú pevnou súčasťou našich tradícií, čoraz väčšiu obľubu si získava aj Halloween. A vidieť to aj na nákupoch zákazníkov: Slováci si počas halloweenskej sezóny 2025 v Tescu kúpili 10,3 milióna sladkostí, 237-tisíc tekvíc a 86-tisíc halloweenskych doplnkov a dekorácií. Nakupujú pritom tradične na poslednú chvíľu, tesne pred 31. októbrom.
"Aj keď na Slovensku nejde o tradičný sviatok, Halloween sa už aj u nás stáva vyhľadávanou príležitosťou na spoločenské stretnutia a rodinnú zábavu. Veľká noc a Vianoce, vrátane Mikuláša, sú na Slovensku dlhodobo najsilnejšími obdobiami nákupov sladkostí, Halloween si však už stihol vydobyť pevné tretie miesto. Preto sme aj v tomto roku v Tescu pripravili atraktívnu halloweensku ponuku – od tekvíc na vyrezávanie cez výber kostýmov a dekorácií až po sladkosti na rozdávanie. Myslíme však aj na tradičné Dušičky, ku ktorým ponúkame kvety, vence, sviečky či kahance, aby si zákazníci mohli dôstojne pripomenúť svojich zosnulých blízkych," hovorí Martin Bulla, komerčný riaditeľ Tesca na Slovensku.
Tekvica na dekoráciu aj jedenie
Vyrezať sa dá takmer každá tekvica – počas 11 týždňov sezónneho predaja sa minulý rok v Tescu predalo 237-tisíc kusov tejto zeleniny.
Až 54 % z tohto predaja, 128-tisíc kusov tvorili špeciálne halloweenske alebo dekoratívne tekvice. Nákupy sa v Tescu rozbiehajú v prvej polovici októbra a vrcholia v týždni pred Halloweenom. Kto si chce vybrať tú "svoju", by preto nemal váhať až do poslednej chvíle.
Stovky druhov sladkostí
V ponuke cukroviniek mali zákazníci Tesca počas minuloročného Halloweenu na výber z 665 produktov. Vlani Tesco na Slovensku počas sezóny predalo až 10,3 milióna kusov rôznych typov sladkostí. Najviac sladkostí na Halloween kupujeme v polovici októbra.
Najvyšší podiel sezónneho predaja cukroviniek minulý rok tvorili čokoládové tyčinky (40 % všetkých predaných kusov), nasledovali cukríky (32 %) a tabuľkové čokolády (16 %). Práve tie však priniesli až takmer tretinový podiel na celkových tržbách z predaja sladkostí.
Medzi obľúbenými čokoládovými tyčinkami jasne vedú jednotlivé kusy pred multipackmi, ktoré tvoria len 2 % predaných kusov. Najpredávanejšou na Slovensku je Kinder Bueno, nasledujú tri tyčinky značky Orion – Margot, Banány v čokoláde a Deli pistáciová a na piatom mieste v predaji sa umiestnila Kofila.
Z tabuľkových čokolád Slováci najviac obľubujú základnú mliečnu čokoládu, pričom zo značiek jednoznačne vedie Milka – obsadila až prvé štyri miesta v predaji. Najviac kupujeme štandardné veľkosti čokolád (90 g), do rebríčka TOP 5 najpredávanejších produktov sa dostala len jedna čokoláda nad 250 g.
Cukríkom zasa kraľujú želé produkty. Až štyri z piatich najpredávanejších cukríkov patria značke Jojo (kyslé varianty aj medvedíky), pričom druhé miesto v predaji patrí tradičným Hašlerkám. V detskej čokoláde je dominantná značka Kinder, okrem nej v rebričku TOP 5 najpredávanejších produktov obsadilo 4. miesto 120 g balenie Lentiliek.
Od umelej krvi po pavučiny
Ponuka Tesca na Halloween sa však pri tekviciach a cukrovinkách zďaleka nekončí – zákazníci si môžu vybrať z ďalších 232 špeciálnych produktov nepotravinového tovaru. V ponuke nepotravinového tovaru nájdu všetko podstatné na párty – masky, kostýmy, farby na tvár a na vlasy, umelú krv, naúšnice, nálepky, balóniky či papierové poháre. V kategórii produktov pre domácnosť zákazníci nájdu sezónnu posteľnú bielizeň a vankúše, pomôcky na pečenie, riady, príbory, sviečky a výber z 58 rôznych halloweenskych dekorácií.
Slováci si vlani kúpili až 86-tisíc týchto produktov, čo je o 53 % viac ako rok predtým. Najpredávanejšou je umelá krv (28 ml), nasledujú halloweenske poháre, nalepovacie tetovanie s jazvami a ďalšie tetovačky, halloweenska miska a čarodejnícky klobúk s vlasmi. Predaj niektorých produktov sa minulý rok medziročne dokonca zdvojnásobil – konkrétne predaj masky tekvice, čiapky s ušami, náušníc v tvare kostry či pavúka a neónových nálepiek.
Halloween oslavujú najmä rodiny s deťmi
Až 79 % kupujúcich halloweenskych tekvíc tvorili pred rokom práve rodiny s deťmi, ktoré sa spoločne tešia na zábavu pri vyrezávaní. Rodiny zároveň v sezóne nakupujú aj najviac sladkostí – až 69 % z celkového predaja.
Dušičky zostávajú verné tradíciám, no rastie záujem o praktické riešenia
S blížiacim sa Sviatkom všetkých svätých zostáva záujem zákazníkov tradične sústredený najmä na sortiment spojený s návštevou cintorínov a výzdobou hrobov. Tesco ponúka náhrobné sviečky, kahance a náhradné náplne, umelé kvety, vence či ďalšie doplnky. V nákupnom správaní však vidieť aj postupné zmeny. Zákazníci častejšie siahajú po náhradných náplniach do kahancov, rastie záujem o LED kahance s vymeniteľnou batériou a tento rok aj o solárne sviečky, ktorých predaj medziročne rastie.
Ponuku k Dušičkám dopĺňa aj široký výber živých kvetov a jesenných aranžmánov. Okrem tradičných chryzantém a vresov prináša Tesco aj hotové kvetinové kompozície a ikebany, ktoré stačí položiť na pietne miesto. Novinkou sú tento rok napríklad chryzantémy v kombinácii piatich farieb v jednej miske, odrody s drobnými guľovitými či viacfarebnými kvetmi, ako aj väčšie vresy v rôznych farebných kombináciách. Zákazníci si tak môžu vybrať od tradičných kvetov až po modernejšie jesenné aranžmány.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Halloween si získal Slovákov: V predaji sladkostí je v Tescu už na treťom mieste © SITA Všetky práva vyhradené.
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