Obžalovaný exsiskár Arpáš na súde predložil nový dôkaz, prokurátor odmietol autenticitu nahrávok so stretnutí s Makóom

Sporná autenticita nahrávok

Konfrontácia skončila obviňovaním

Vydieranie a vyhrážanie

13.9.2022 (Webnoviny.sk) - Na banskobystrickom pracovisku Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v utorok pokračuje pojednávanie vo vydieračskej a korupčnej kauze Babylon.Hlavný obžalovaný, bývalý šéf kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby (SIS) Ľubomír Arpášom , predložil súdu nahrávky a ich prepisy zo stretnutí so svedkom Ľudovítom Makóom a poškodeným Pavlom Konkoľom.Prokurátor namietol autenticitu nahrávok, lebo boli poskytnuté až v závere procesu po vykonaní dokazovania a neboli poskytnuté orgánom činným v trestnom stíhaní.Podľa obhajcu je tento dôkaz zákonný a môže byť posúdený znaleckým dokazovaním, čo sa týka autenticity hlasov a neporušenosti nahrávok. Senát po krátkom prerušení rozhodol o prehratí zvukového záznamu medzi obžalovaným a poškodeným.„Po poslednom vykonaní hlavného pojednávania a po konfrontácii so svedkom Makóom a poškodeným Konkoľom som si uvedomil, že nie je možné inak vyjadriť svoju pravdivú integritu voči súdu, len tak, že použijem nahrávky, ktoré som mal ja ako pracovný materiál pre moju potrebu,“ uviedol Arpáš s tým, že nahrávky majú dokazovať, ako prebiehali rokovania a aká bola skutočnosť.V júni sa pred súd ako svedok postavil bývalý riaditeľ Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Makó a bol konfrontovaný s hlavným obžalovaným – bývalým šéfom kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby (SIS) Ľubomírom Arpášom.Tvárou v tvár odpovedal svedok na otázky obžalovaného týkajúce sa ponúkaných úplatkov a ďalších skutočností, ktoré mali zaznieť na ich stretnutiach týkajúcich sa prípadu. Otázky neskôr kládol aj Makó obžalovanému a navzájom sa obviňovali z klamstva.Kauza sa týka okrem bývalého šéfa kontrarozviedky SIS aj advokáta Františka Poláka a tretieho obžalovaného Ľubomíra T.Hlavné pojednávanie sa koná bez prítomnosti tretieho obžalovaného. Prokurátor Úradu Špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) všetkých troch obžaloval z pokračovacieho obzvlášť závažného zločinu vydierania, legalizácie príjmu z trestnej činnosti a Arpáša aj zo zločinu podplácania.Podľa obžaloby mali obžalovaní v roku 2017 vydierať majiteľa spoločnosti Podtatranská hydina Pavla Konkoľa , ktorý čelil obvineniu z daňovej trestnej činnosti, pričom sa mu vyhrážali väzobným stíhaním, ak by im nezaplatil požadovanú finančnú čiastku.S vydieraním a vyhrážaním mali pokračovať aj v ďalšom období. Na začiatku procesu v lete 2021 obžalovaní vinu odmietli. Poškodená strana si v procese uplatňuje náhradu škody 1 750 000 eur voči všetkým trom obžalovaným.Akcia Babylon sa uskutočnila 15. decembra 2020. Medzi pôvodne piatimi zadržanými bol bývalý šéf kontrarozviedky SIS Ľubomír Arpáš, ktorý bol vyšetrovaný aj pre údajné obchodovanie s nahrávkami kauzy Gorila.V tejto veci však bolo obvinenie zrušené generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom. Advokáta Františka P. zase predtým stíhali pre extrémizmus.