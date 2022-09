Vallo to sám nedá, ale so svojím tímom sa opäť pokúsi získať post primátora Bratislavy (video)

Efektívnejšie a transparentnejšie

Nájomné byty a lepšia MHD

Rozširujú parkovaciu politiku

Kandidatúru na primátora Bratislavy ohlásil aj starosta Nového Mesta



Ďalšími členmi Teamu Bratislava sú napríklad Tatiana Kratochvíľová, Lenka Antalová Palúchová, Igor Polakovič, Matúš Čupka, Petra Hudáková či Oskar Dvořák, ktorí kandidujú za starostov mestských častí, alebo ako poslanci do mestského či župného zastupiteľstva.Kandidatúru na primátora Bratislavy ohlásil aj starosta Nového Mesta Rudolf Kusý a prednosta staromestského úradu Martin Mlýnek.

13.9.2022 (Webnoviny.sk) - Primátor Bratislavy a zároveň kandidát na post primátora v októbrových komunálnych voľbách Matúš Vallo v utorok predstavil program svojho tímu na najbližšie štyri roky. Vallo kandiduje za primátora hlavného mesta s podporou koalície strán Team Bratislava „Za štyri roky sa nám podarilo obnoviť atmosféru dôvery a spolupráce, obyvateľov sme nezaťažovali hádkami a korupčnými škandálmi. Odstrihli sme záujmové skupiny a šetríme, všetky pozície mestských podnikov sú obsadené na základe transparentných výberových konaní," uviedol s tým, že tri mestské podniky – Bratislavská vodárenská spoločnosť , OLO – Odvoz a a likvidácia odpadu a Dopravný podnik Bratislavy za dva roky ušetrili až 20 miliónov eur.„Netransparentné a predražené dodávateľské služby sme zastavili a teraz sa to snažíme robiť efektívnejšie a transparentnejšie vo vlastnej réžii," skonštatoval Vallo a dodal, že komunálny podnik, ktorý založili, a ktorý prevzal údržbu mesta a zelene, na letnej údržbe šetrí 400-tisíc eur ročne.„Aj po zaplatení našich pracovníkov v komunálnom podniku šetríme pri rovnakých prácach oproti externým dodávateľom na údržbe 35 percent," doplnil s tým, že mesto šetrí napríklad aj na IT službách a aplikáciách, ktoré vyvíjajú odborníci na magistráte.„Spracovali sme manuál verejných priestorov, založili sme Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB), ktorý rozbehol viaceré architektonické súťaže a oživujeme zanedbané verejné priestranstvá prostredníctvom programu Živé miesta," poznamenal.Primátor ďalej vyzdvihol, že mesto sprísnilo podmienky pre developerov a začalo stavať nájomné byty.„Pracujeme na výstavbe 528 nájomných bytov a postupne príde do vlastníctva ďalších 152 bytov z rôznych developerských projektov," ozrejmil Vallo. Za ďalšie plus považuje skvalitnenie a zrýchlenie mestskej hromadnej dopravy (MHD), modernizáciu Dúbravsko-Karloveskej magistrály, či rozšírenie Harmincovej ulice v Dúbravke.„Nakúpili sme nové autobusy a trolejbusy, vo výrobe sú nové električky," doplnil s tým, že v Bratislave jazdí už 75 nových autobusov a ďalších 79 začne jazdiť v októbri. Vo výrobe je 30 nových električiek a 50 hybridných trolejbusov, ktoré budú spolu so štyrmi vodíkovými autobusmi dodané budúci rok.Čo sa týka parkovacej politiky, Vallo upozornil, že Bratislavčania za parkovanie platili vždy.„Platia už odvtedy, ako Staré Mesto a magistrát za mojich predchodcov uzavreli zmluvu s BPS a zverili im približne 3-tisíc parkovacích miest v centre," spresnil primátor s tým, že dôvodom regulácie parkovania bol veľký počet parkujúcich áut v centre mesta.„Odvtedy v Bratislave pribudli ďalšie desaťtisíce áut a podobnú situáciu ako predtým v historickom centre máme aj inde – v lokalite 500 bytov, na Tehelnom poli, či v Petržalke, preto parkovaciu politiku rozširujeme," dodal s tým, že obyvatelia lokalít už dnes oceňujú lepšiu možnosť zaparkovať.