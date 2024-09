Obžalovaný z vraždy Daniela Tupého namieta výmenu sudcu, zmena bola vraj nezákonná a svojvoľná (video)

aktualizované 25. septembra, 10:45



Na pôde

malo v stredu pokračovať hlavné pojednávanie v kauze vraždy študenta Daniela Tupého z roku 2005. Obžalovaný Adam P. však vzniesol námietku z dôvodu, že vec prejednáva nový zákonný sudca.

Súhlas s pokračovaním dokazovania

Doterajší sudca Roman Fitt bol totiž od 1. júna menovaný za podpredsedu Mestského súdu Bratislava I. Novým zákonným sudcom bol preto ustanovený Tomáš Škultéty . V prípade zmeny zákonného sudcu, v tomto prípade samosudcu, musí dať obžalovaný výslovný súhlas s pokračovaním dokazovania.

Pokiaľ tak neurobí, dokazovanie musí byť vykonané nanovo. Adam P. v tejto súvislosti povedal, že opakovanie úkonov nežiada, zmena sudcu však podľa neho bola nezákonná, svojvoľná a arbitrárna. Argumentuje tým, že Fitt je naďalej aktívnym sudcom.

Zákonnosť sudcu

Odsúvanie prípadu

Napadnutie na Tyršovom nábreží

25.9.2024 (SITA.sk) -„Z ustálenej judikatúry vyplýva, že zmena zákonného sudcu sa môže udiať len výnimočne,“ vyhlásil obžalovaný. Fittovi z dôvodu vymenovania do funkcie podľa neho mohlo byť pozastavené prideľovanie nových trestných vecí, nemali však byť prerozdelené veci, ktoré mu už boli pridelené. Pojednávanie bolo z dôvodu námietky odročené na neurčito.Ako Adam P. uviedol pre médiá, otázku zákonnosti sudcu je potrebné vyriešiť teraz a dokazovanie následne môže pokračovať. Účelom podľa neho je, aby sa vec ukončila čo najskôr.„Tým, že by pojednávanie pokračovalo pred nezákonným sudcom, tak by sa na konci dňa aj tak muselo opakovať od začiatku," skonštatoval. Nový sudca bol podľa Adama P. inštalovaný mimo rozvrhu práce súdu.„A tá zmena rozvrhu samotná je nezákonná. Chýba tam zdôvodnenie, chýba tam odkaz na zákon o sudcoch a odkaz na rozvrh práce samotný," povedal obžalovaný.Právny zástupca rodiny Daniela Tupého Roman Kvasnica v tejto súvislosti povedal, že podanie námietky je právom obžalovaného.„Musíme to rešpektovať, nevieme žiadnym spôsobom do toho vstúpiť," skonštatoval. Podľa otca obete Daniela Tupého st. pozostalých okrem odsúdenia páchateľa zaujíma aj to, prečo štátne orgány prípad odsúvali do úzadia a nevyšetrovali.„Toto sa začalo robiť od roku 2006," skonštatoval.Z vraždy Daniela Tupého je obžalovaný advokát Adam P. Ten podľa obžaloby 4. novembra 2005 na Tyršovom nábreží v Bratislave spolu s ďalšími osobami napadol osemčlennú skupinu ľudí, v ktorej bol aj študent Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Daniel Tupý.Toho nožom viackrát bodol do ramena, stehna, hrudníka a chrbta, na následky čoho Tupý zomrel. Na skutku sa podľa obžaloby podieľala aj osoba, ktorá doteraz nebola stotožnená. Obžalovaný Adam P. pred súdom ešte minulý rok vyhlásil, že je nevinný.