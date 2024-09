Meranie krvného tlaku, tepu či stresu priamo mobilom! Union spúšťa Zdravomer, mobilnú aplikáciu na sledovanie zdravia

Ako to funguje?

25.9.2024 (SITA.sk) -"Málokto má doma tlakomer a tak množstvo ľudí nemá vôbec potuchy o tom, či majú vysoký alebo nízky krvný tlak. Vedia len, že sa necítia dobre. Možno sú unavení, točí sa im hlava alebo im hučí v ušiach. Dôvody však nepoznajú, a tak to ani neriešia, čím sa ich zdravotný stav ďalej zhoršuje. Mobil má ale takmer každý a vďaka Zdravomeru si môže odmerať a sledovať dôležité vitálne parametre," vysvetľuje lekárka z Unionu, Ingrid Dúbravová. Dodáva, že Zdravomer využíva umelú inteligenciu a pokročilé výpočtové modely vyvinuté na základe medicínskeho vybavenia používaného v medzinárodných laboratóriách a klinikách.Jednoducho! Spustíte si aplikáciu od Unionu a kliknete na tlačidlo Zdravomer. Aplikácia nevyžaduje žiadne senzory, kontakt ani manžety, stačí telefón s kamerou. "Začiatok snímania srdcového tepu trvá iba 5 sekúnd a kompletné meranie sú hotové za 30 sekúnd. Potrebujete dobre osvetlené miesto, bez otrasov, s rovnomerne rozloženým svetlom dopadajúcim na tvár, bez priameho protisvetla," opisuje samotný postup Jozef Koma, riaditeľ Union zdravotnej poisťovne. Ako ďalej vysvetľuje, Zdravomer analyzuje voľným okom nepostrehnuteľné zmeny prietoku krvi na tvári, ktoré veľmi presne a zrozumiteľne interpretuje do hodnôt krvného tlaku, srdcového tepu a ďalších parametrov."Táto technológia "transdermálneho optického zobrazovania" bola roky vyvíjaná vedcami Torontskej univerzity s cieľom sprístupniť digitálnu diagnostiku bežným používateľom smartfónov. Vývoj sprevádzalo niekoľko odborných štúdií. Svetlo a jeho príslušné vlnové dĺžky sa odrážajú v rôznych vrstvách pod kožou, čo umožňuje získať informácie o prietoku krvi v tvári," hovorí lekárka I. Dúbravová.Známy influencer a tanečník Jaro Bekr, kladie po dramatických zmenách, súvisiacich s jeho zdravím, veľký dôraz na zdravý životný štýl. "So stratou zdravia mám ja sám veľmi osobnú skúsenosť. Monitorovať svoj tlak či tep je pre mňa teraz veľmi dôležité a bežné, ale rovnako to môže pomôcť aj ľuďom, ktorí netušia, že majú vysoký tlak. Včasné zistenie toho, že niečo nie je v poriadku, môže človeku zachrániť život," povedal. Veľkú výhodu vidí práve v tom, že meranie prebieha mobilom, ktorý nosíme so sebou dnes už skutočne všade. "Na dovolenku či do práce si človek tlakomer pochopiteľne brať nebude – mobil ale máte pri sebe stále. Cvičenie, zdravá strava, zodpovednosť za vlastné zdravie. Treba zmeniť tú optiku, že moje zdravie má riešiť lekár. V prvom rade si zaň zodpovedáme sami," hovorí J. Bekr.Jozef Koma vníma prínos Zdravomeru aj v súvislosti so zhoršujúcou sa dostupnosťou zdravotnej starostlivosti. "Vieme, že edukovaný a motivovaný pacient je pre lekára pozitívum. Ak si naši poistenci odsledujú napríklad krvný tlak v určitom časovom období, a vedia o tom informovať svojho lekára, ich rozhovor i samotná diagnostika problémov bude efektívnejšia," vysvetľuje riaditeľ zo zdravotnej poisťovne, no dodáva, že samodiagnostika nemôže nahradiť vyšetrenia lekárom. "Ak sa však vysoký krvný tlak včas podchytí, liečba samotného poistenca bude účinnejšia, keďže pomôžeme našim poistencom predísť vážnejším zdravotným komplikáciám. Liečba bude v takom prípade i menej nákladná a finančné zdroje, ktoré dnes smerujú na pokrytie zdravotnej starostlivosti neliečených hypertonikov, by sa tak mohli využiť v iných oblastiach či ďalšie programy prevencie."Aplikácia je úplne zadarmo pre všetkých poistencov a poistenky Union zdravotnej poisťovne.Nezabudnite, že aplikácia Zdravomer nenahrádza klinický úsudok zdravotníckeho pracovníka. Aplikácia Zdravomer je určená na zlepšenie vášho povedomia o všeobecnom zdraví. Aplikácia Zdravomer nediagnostikuje, nelieči, nezmierňuje ani nezabraňuje žiadnej chorobe, symptómu, poruche alebo abnormálnemu fyzickému stavu. Ak si myslíte, že máte zdravotný problém, poraďte sa so zdravotníckym pracovníkom alebo pohotovostnou službou.