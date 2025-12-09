Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

OC MAX Trnava privíta novú značku – Woolworth otvára svoju predajňu


Tagy: OC MAX PR

Nákupné centrum OC MAX Trnava, ktoré prevádzkuje spoločnosť Supernova Group, rozširuje ponuku pre svojich návštevníkov o nový medzinárodný reťazec Woolworth, ktorý v centre otvorí svoju predajňu už ...



ocmax trnava 676x450 9.12.2025 (SITA.sk) - Nákupné centrum OC MAX Trnava, ktoré prevádzkuje spoločnosť Supernova Group, rozširuje ponuku pre svojich návštevníkov o nový medzinárodný reťazec Woolworth, ktorý v centre otvorí svoju predajňu už 11. decembra 2025. Otvorenie bude sprevádzať týždeň zliav 20 % na celý sortiment, ktorý potrvá až do 19. decembra.


Nová predajňa Woolworth v OC MAX Trnava prináša zákazníkom pestrú ponuku produktov pre každodenné potreby – od textilu, domácich potrieb, hračiek a školských pomôcok až po sortiment pre deti a domácich miláčikov. Obchod ponúkne približne 15 000 položiek a otvorený bude denne od 9:00 do 21:00 hod.

"Teší nás, že môžeme byť súčasťou rozširovania medzinárodnej značky Woolworth na Slovensku. Vnímame to ako dôkaz atraktivity nášho centra a zároveň skvelú správu pre všetkých návštevníkov z Trnavy a okolia, ktorí v MAXe nájdu opäť viac dôvodov pre výhodné nákupy," Markus Pinggera, Managing Director of Supernova Group.

Woolworth, ktorý v Európe pôsobí už takmer storočie, rozvíja svoj koncept tzv. full-range store – predajní s kompletným sortimentom pod jednou strechou a dôrazom na rozumnú kombináciu ceny a kvality. Po úspešnom otvorení prvej slovenskej predajne v Bratislave prichádza reťazec aj do Trnavy, kde otvára hneď dve prevádzky.

"Slovenskí zákazníci si veľmi rýchlo obľúbili náš koncept dostupných cien a širokej ponuky. Veríme, že predajňa v OC MAX Trnava sa stane obľúbeným miestom pre každodenné nákupy," dopĺňa Petr Juliš, Managing Director Woolworth Česko a Slovensko.

OC MAX Trnava dlhodobo ponúka pestrú skladbu obchodov a služieb, doplnenú o moderné priestory pre zábavu a oddych. Otvorením Woolworthu sa ponuka centra ešte viac rozšíri o značku, ktorá kladie dôraz na praktickosť, kvalitu a dostupnosť pre celú rodinu.

Zdroj: SITA.sk - OC MAX Trnava privíta novú značku – Woolworth otvára svoju predajňu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: OC MAX PR
