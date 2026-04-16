oc tehelko privíta najmenších športovcov: Súťaž Najrýchlejší lezúň prinesie milé rodinné chvíle


gettyimages 1446877402 676x487 16.4.2026 (SITA.sk) - Obchodné centrum oc tehelko prinesie 18. apríla na Tehelné pole podujatie, ktoré si získalo srdcia rodín naprieč Slovenskom. Najrýchlejší lezúň ponúkne jedinečný priestor pre deti vo veku od 7 do 12 mesiacov, ktoré si vyskúšajú svoju "prvú športovú výzvu" – preliezť 5-metrovú dráhu čo najrýchlejšie.


Podujatie sa uskutoční 18. apríla 2026 o 15:00 priamo v priestoroch oc tehelko a otvorené je nielen pre malých súťažiacich, ale aj pre širokú verejnosť. Návštevníci sa môžu tešiť na príjemnú, uvoľnenú atmosféru, ktorá je typická pre rodinné podujatia – plnú úsmevov, povzbudzovania a spontánnych momentov.

Rodičia môžu svoje deti na podujatie registrovať vopred prostredníctvom webovej stránky najrychlejsilezun.sk alebo priamo na mieste v deň konania (do naplnenia kapacity). Vstup na podujatie je voľný.

Prvé preteky, na ktoré sa nezabúda


Najrýchlejší lezúň nie je klasickou súťažou o najlepší výkon. Do popredia sa dostáva najmä spoločný zážitok, radosť detí a momenty, ktoré si rodiny uchovajú v spomienkach. Deti preliezajú špeciálnu 5-metrovú dráhu, zatiaľ čo ich rodičia ich z cieľa motivujú hlasom, úsmevom či obľúbenou hračkou. Každý "štart" prináša jedinečný príbeh. Niektoré deti sa vydajú k cieľu s prekvapivou rýchlosťou, iné sa zastavia, objavujú okolie alebo sa rozhodnú pre vlastnú trasu. Práve tieto momenty robia z podujatia autentický a ľudský zážitok, ktorý baví nielen rodičov, ale aj divákov.

Každý malý účastník získava diplom a drobnú odmenu, pričom tí najrýchlejší zabojujú aj o atraktívne ceny. Víťaz si odnesie napríklad rodinný víkend v Aquatermal Strehová, ktorý je jedným z hlavných partnerov podujatia.

Podujatie, ktoré spája rodiny


Najrýchlejší lezúň ponúka príležitosť zažiť deň, ktorý je v znamení prvých úspechov najmenších členov rodiny. Rodičia sledujú, povzbudzujú a často aj prekvapene objavujú, ako ich deti reagujú na nové podnety a prostredie. Programom bude sprevádzať moderátor Richard Vrablec, ktorý sa postará o príjemnú atmosféru a plynulý priebeh podujatia. Celé podujatie sa koná pod záštitou župana Bratislavského samosprávneho kraja Juraja Drobu. Okrem samotných pretekov sa návštevníci môžu tešiť aj na sprievodný program, ktorý dotvorí príjemnú rodinnú atmosféru a ponúkne priestor na spoločné chvíle s deťmi. Rodičia si tak môžu deň užiť ako malý výlet a popri podujatí si oddýchnuť, zájsť na jedlo alebo vybaviť nákupy.

"Naše obchodné centrum dlhodobo profilujeme ako miesto, ktoré prepája pohyb, komunitu a voľný čas. Pravidelne prinášame podujatia rôzneho charakteru – od športových aktivít až po rodinné eventy, ktoré reagujú na potreby návštevníkov. Najrýchlejší lezúň prirodzene zapadá do tejto koncepcie a rozširuje ju o formát určený pre najmenších. Toto podujatie prinesie jedinečný zážitok, ktorý si rodiny uchovajú v spomienkach, a práve takéto chvíle dávajú našim aktivitám zmysel," hovorí Natália Hercegová, projektová manažérka oc tehelko.

Zdroj: SITA.sk - oc tehelko privíta najmenších športovcov: Súťaž Najrýchlejší lezúň prinesie milé rodinné chvíle © SITA Všetky práva vyhradené.

