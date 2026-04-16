Štvrtok 16.4.2026
Meniny má Dana, Danica
15. apríla 2026
Ministerstvo kultúry poukazuje na vážne nedostatky vo FPU, spochybňuje nárok na časť dotácií
16.4.2026 (SITA.sk) - Ministerstvo kultúry (MK) SR informuje o aktuálnom stave a zisteniach týkajúcich sa poskytovania peňazí z Fondu na podporu umenia (FPU), obzvlášť v súvislosti s viacročnými zmluvami.
Ako uviedla riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Demková, Rada Fondu už v minulosti opakovane upozorňovala na nedostatky v systéme prideľovania dotácií, bol podľa nej v niektorých prípadoch neadresný a sprevádzali ho zlyhania kontrolných mechanizmov.
„Pri preverovaní funkčnosti a transparentnosti systému bolo zistené, že pri viacerých žiadostiach z minulých rokov absentujú vyhodnotenia projektov. V súlade so zákonom pritom bez riadneho vyhodnotenia projektov nevzniká právny nárok na poskytnutie dotácie,” uvádza Demková.
Kontrola podľa Demkovej poukázala aj na to, že zhruba pri troch tisíckach žiadostí neboli realizované procesy hodnotenia a vyúčtovania v súlade so zákonom.
„V týchto prípadoch mali byť finančné prostriedky buď vrátené, alebo mala kancelária fondu zabezpečiť kontaktovanie dotknutých žiadateľov a informovanie Rady FPU o ďalšom postupe. K tomu však nedošlo,” uviedla Demková s tým, že na základe týchto zistení pristúpila nová Rada FPU po zmene legislatívy k spätnej kontrole vyúčtovacích dokladov.
Podľa jej slov dosiaľ nebolo objasnené, prečo niektorí prijímatelia prostriedkov nesplnili zákonnú povinnosť vyúčtovania ani po ich čerpaní, ani prečo predošlé vedenie FPU túto skutočnosť neriešilo v súlade so zákonom.
„Ministerstvo zároveň konštatuje, že prebiehajúce kontroly a audity poukazujú na závažné nedostatky v procese posudzovania a hodnotenia žiadostí. V súčasnosti sa preveruje, či tieto pochybenia vznikli z nedbanlivosti alebo boli výsledkom úmyselného konania. Zistenia taktiež naznačujú, že niektorí žiadatelia mali v minulosti zvýhodnené postavenie, keď opakovane získavali významné finančné prostriedky a zároveň im boli poskytnuté viacročné zmluvy, na rozdiel od iných subjektov, ktoré museli o podporu žiadať každoročne. V niektorých prípadoch pritom neboli splnené zákonné podmienky na poskytnutie dotácie a zmluvy nemali byť vôbec uzatvorené,” informovala ďalej Demková, dodávajúc, že Rada Fondu z tohto dôvodu analyzovala spôsob hodnotenia projektov v zmysle zmluvných podmienok.
Iniciovala tiež kontrolu fungovania kancelárie fondu, ktorá zahŕňa preverenie dodržiavania zákonných povinností zo strany zamestnancov. Námatkovými kontrolami bolo podľa MK SR zistené, že viacročné zmluvy neboli kontrolované v súlade so zákonom a zmluvnými podmienkami, preto Rada FPU rozhodla o nepokračovaní v ich plnení.
Demková tiež poukázala, že zmluvy obsahujú ustanovenie, podľa ktorého dotácie nie sú právne nárokovateľné bez podpísaného dodatku, ktorému ale predchádza kontrolný proces. Tento ale vo väčšine prípadov nebol ani začatý.
„Ministerstvo kultúry preto považuje verejný tlak zo strany iniciatív a niektorých politických predstaviteľov na vyplatenie finančných prostriedkov pre 34 žiadateľov za neprimeraný a v rozpore s princípmi zákonnosti. Takýto tlak smeruje k tomu, aby Rada FPU konala v rozpore so zákonom a zmluvnými podmienkami. Zásadnou otázkou zostáva rovnosť prístupu k žiadateľom. Je nevyhnutné zabezpečiť, aby zákon platil rovnako pre všetkých, najmä voči tým žiadateľom, ktorí si svoje povinnosti riadne splnili a predložili všetky potrebné vyúčtovania,” uviedla Dmeková.
Doplnila, že podľa zákona o FPU Rada rozhoduje o poskytnutí finančných prostriedkov, legislatíva tiež stanovuje, ktorým subjektom dotáciu nemožno poskytnúť. Fond tiež môže skontrolovať použitie poskytnutých peňazí a dodržanie podmienok zmluvy. Iniciovaný bol tiež nezávislý kontrolný audit, ktorý vykonáva špecializované účtovné a audítorské úkony, s cieľom zabezpečiť maximálnu objektivitu.
MK SR dôrazne odmietlo akýkoľvek nátlak na rozhodovanie orgánov FPU. „Termínové ultimáta na vyplatenie finančných prostriedkov sú neprípustné. Zaznamenané boli aj prípady dodatočne predložených vyúčtovaní, ktoré budú predmetom posúdenia príslušnými orgánmi, vrátane preverenia možného porušenia povinností pri správe cudzieho majetku. Závažným zistením je aj skutočnosť, že niektoré vyúčtovania boli predložené až po medializácii problému, pričom pred zasadnutím Rady FPU neexistovali a nemohli byť predmetom kontroly. V takýchto prípadoch nemohol vzniknúť právny nárok na vyplatenie finančných prostriedkov,” uviedla Demková.
Dodala, že rezort kultúry si uvedomuje, že nie všetci žiadatelia postupovali rovnako, no i tak bolo podľa ministerstva nutné proces posudzovania dotknutých žiadostí pozastaviť až do ukončenia komplexnej kontroly, pričom dané rozhodnutie bolo prijaté jednomyseľne.
„V súčasnosti prebiehajú kontroly a audit s cieľom zabezpečiť zákonnosť a transparentnosť. Už teraz je zrejmé, že v niektorých prípadoch neboli dodržané zákonné podmienky a niektorí žiadatelia nemali nárok na pridelenie finančných prostriedkov. V prípadoch, kde budú všetky podmienky splnené, bude Rada FPU postupovať individuálne, avšak až po ukončení všetkých kontrolných procesov a auditu,” uzavrela Demková.
Najväčší výberový festival divadiel na Slovensku Dotyky a spojenia sa bude konať od 22. do 27. júna v Martine. „Napriek bezprecedentnej situácii, keď Rada Fondu na podporu umenia (FPU) protiprávne stopla už schválené trojročné granty, sa organizátori rozhodli v prípravách pokračovať,” dodali organizátori festivalu s tým, že podujatie prišlo o viac ako polovicu rozpočtu, čo predstavuje existenčnú hrozbu pre jeho kvalitu a rozsah.
Spustili preto intenzívnu kampaň na dofinancovanie nákladov. Ide najmä o obľúbený pouličný program pre rodiny s deťmi a večerné predstavenia na námestí, ktoré sú pre návštevníkov festivalu zadarmo. „Podpora od ľudí a firiem je v tejto chvíli nielen finančnou záchranou, ale aj vyjadrením nesúhlasu s aktuálnou kultúrnou politikou,” uvádzajú organizátori. Doplnili, že zbierka prebieha na StartLabe, podujatie možno podporiť aj prostredníctvom transparentného účtu.
„V sobotu 25. apríla o 18:30 sa v Štúdiu Slovenského komorného divadla v Martine uskutoční Koncert pre Dotyky na podporu festivalu Dotyky a spojenia, v ktorom budú účinkovať herečky a herci martinského divadla a ich hostia Veronika Husovská a Martin Husovský, Braňo Jobus, Milo Kráľ a Daniel Žulčák,” uvádzajú organizátori.
Zdôraznili, že ich prioritou ostáva výberový program, teda 10 inscenácií v Hlavnom programe a päť inscenácií v programe Pre mladé publikum, na ktorého príprave pracuje dramaturgia festivalu celý rok. Rovnako je prioritou aj bezplatný program pre verejnosť na martinskom námestí.
„Všetko ostatné je ohrozené. Hrozí, že budeme musieť zrušiť workshopy na školách, vzdelávací a pracovný program, či odborné diskusie. Jednotlivé časti programu sa pritom dopĺňajú a tvoria jeden zmysluplný celok. Náhly výpadok značnej časti rozpočtu tiež ohrozuje jedno zo základných poslaní festivalu, a tým je podávať správu o stave divadla na Slovensku. Na festivale tento rok zrejme nebudeme môcť akreditovať divadelných teoretikov a kritikov, či našich kolegov z jednotlivých divadiel,“ priblížila programová riaditeľka Monika Michnová.
Organizátori festivalu tiež poukázali, že od kontroverzného rozhodnutia Rady FPU o zrušení trojročných zmlúv prešiel bezmála mesiac a napriek naznačenému možnému ústupu od tohto kroku zo strany vedenia rezortu kultúry a Rady FPU k žiadnemu reálnemu posunu dosiaľ nedošlo.
„Sme v stave absolútnej neistoty. Zdôrazňujeme, že náš projekt získal trojročnú podporu na základe odborného hodnotenia komisie a úspešného verejného vypočutia. Na FPU sme predložili vecné vyhodnotenie a finančné vyúčtovanie overené audítorom, ktoré FPU schválil a akceptoval Správou z administratívnej finančnej kontroly. Zmluvu preto považujeme za platnú a záväznú. Čas beží a my nemáme podpísaný dodatok k existujúcej zmluve, na ktorý máme právny nárok, lebo sme splnili všetky podmienky,“ vraví riaditeľ Slovenského komorného divadla Martin a festivalu Dotyky a spojenia Tibor Kubička.
Slovenské komorné divadlo ako hlavný organizátor festivalu Dotyky a spojenia podniká aj s ďalšími dotknutými subjektmi právne kroky v súvislosti so zrušením všetkých platných viacročných zmlúv Radou FPU. Začiatkom apríla smeroval spoločný podnet na Generálnu prokuratúru SR, aby preskúmala zákonnosť rozhodnutia Rady FPU, podnet bol tiež podaný aj na Dozornú komisiu FPU.
„Na vzniknutú situáciu okamžite ústretovo zareagovalo mesto Martin a na zastupiteľstve schválilo mimoriadnu podporu pre festival, Nadácia Tatra banky a Fond LITA navýšili pôvodne pridelené granty, náš zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj nám garantuje stanovené spolufinancovanie, aj keď nebudeme mať podpísaný dodatok k zmluve s FPU. Náš festival podporila aj Nadácia SPP, a ďalší partneri, ktorým patrí veľká vďaka. Napriek tomu výpadok dotácie z FPU tieto prostriedky nepokryjú,“ dodal Tibor Kubička.
V polovici marca Rada FPU na svojom zasadnutí jednostranne rozhodla o zrušení všetkých platných viacročných zmlúv. Učinila tak bez ohľadu na to, či projekt splnil všetky podmienky na vyplatenie ďalšej časti pridelenej podpory. Informovala o tom vtedy platforma Otvorená kultúra! Týkalo sa to napríklad slovenských festivalov, časopisov, kultúrnych centier, vydavateľstiev či divadiel.
Zrušené boli zmluvy v celkovej sume viac ako dva milióny eur. Ide pritom aj o projekty, ktoré už prebiehajú. FPU vtedy v reakcii argumentoval systémovými zmenami, ktoré by mali zaistiť spravodlivejšiu redistribúciu finančných prostriedkov.
Rovnako uviedol, že vedenie fondu považuje za prioritné ukončiť model, ktorý v minulosti vykazoval znaky uzavretého systému, dlhoročná prax automatického schvaľovania viacročných grantov podľa neho viedla k deformácii prirodzeného kultúrneho prostredia a znevýhodňovala nových uchádzačov.
Na sklonku marca predstavitelia rezortu kultúry a Oľha na tlačovej konferencii informovali, že rušenie trojročných zmlúv Radou FPU neznamená ukončenie podpory projektov. Žiadosti by mali byť naďalej posudzované individuálne, kvalitné projekty podľa Ministerstva kultúry SR podporu získajú.
Zmena spočíva v tom, že financovanie už nebude garantované na tri roky vopred, ale bude sa prehodnocovať každý rok. Tieto rozhodnutia vyvolali v kultúrnej obci markantnú vlnu odporu a boli jedným z dôvodov, ktorými organizátori odôvodnili protestnú akciu, ktorá sa v závere marca konala v Bratislave a zúčastnilo sa jej 14-tisíc ľudí.
