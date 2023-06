Oceány produkujú veľkú časť kyslíka na Zemi. Ako môže Slovensko prispieť k ich ochrane?

Neoceniteľný zdroj

Oceány sa nás týkajú

Pomôcť môže aj Slovensko

16.6.2023 - Celý svet si pripomína 8. júna Svetový deň oceánov, ktorý bol vyhlásený Organizáciou Spojených národov (OSN) v roku 1992. Málokto si však uvedomuje, aké dôležité sú zdravé a čisté oceány pre život na Zemi. Podľa expertov sú práve oceány veľkými pľúcami sveta, a nie Amazonský prales.Oceány tvoria približne 71 percent povrchu Zeme a majú veľký význam pre život a klimatické procesy na našej planéte. Bez čistého a zdravého oceánu by bola totiž veľmi vážne ohrozená produkcia kyslíka, čo by malo negatívne dôsledky nielen pre ľudstvo, ale aj pre všetko živé na Zemi.Morské riasy a sinice, teda fytoplanktóny, fotosyntetizujú a uvoľňujú kyslík do atmosféry, vďaka čomu sú zodpovedné za produkciu veľkej časti kyslíka na Zemi. Zároveň oceány podporujú bohatú biodiverzitu a sú domovom pre veľké množstvo živočíchov i ekosystémov Tiež zohráva kľúčovú úlohu pri regulácii klímy a absorbuje približne 25 percent emisií oxidu uhličitého. Dôležitá je aj jeho funkcia "chladiča", vďaka čomu absorbuje a rozvádza teplo po celej planéte.Oceán je pre život na našej planéte neoceniteľným zdrojom, a preto je nevyhnutná starostlivosť oň. Prispievame tak k zmierňovaniu klimatických zmien, k minimalizácii ich nepriaznivých vplyvov a tiež k jeho zachovaniu pre budúce generácie. Je nevyhnutný pre blaho ekosystémov, produkciu kyslíka, reguláciu klímy, ekonomiku či potravinovú bezpečnosť.O jeho ochranu by sa preto mali zaujímať aj obyvatelia Slovenska. Hoci sme vnútrozemskou krajinou, dotýka sa života aj u nás. Stúpajúca hladinu morí, okysľovanie oceánov alebo strata biodiverzity môže ovplyvniť klimatické vzorce, poveternostné systémy či ekosystémy po celom svete.Tam patria i extrémne výkyvy počasia či teplotné zmeny, na ktoré môže doplatiť odvetvie poľnohospodárstva. Znížiť sa môže i dostupnosť vody a prírodných zdrojov, čím dôjde k ovplyvneniu ekonomiky krajiny a potravinovej bezpečnosti.Tým, že na Slovensku máme sladkovodnú vodu v riekach, jazerách i rôznych vodných plochách, zdravie týchto systémov závisí od stavu oceánu a naopak. Slovensko sa ako člen OSN zaviazalo k dosiahnutiu cieľov udržateľného rozvoja. Preto pochopenie a podpora udržateľných postupov ochrany oceánov by mala byť pre nás dôležitá.Ochrana oceánov si vyžaduje medzinárodnú spoluprácu a efektívne riadenie. Svoju dôležitú úlohu môže zohrávať aj Slovensko, a to tým, že bude pri presadzovaní trvalo udržateľných politík a bude súčasťou medzinárodných iniciatív. Prispeje tak ku kolektívnej zodpovednosti za zdravý a čistý oceán pre budúce generácie.