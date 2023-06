Pri plnení internetovej výzvy YouTuberi usmrtili päťročné dieťa

Pri zrážke dvoch áut v Ríme prišiel o život päťročný chlapec a zranenia utrpeli ďalšie dve osoby. V jednom z áut značky Lamborghini sedeli YouTuberi, ktorí práve plnili internetovú výzvu, podľa ktorej mali v aute vydržať 50 hodín.





Incident sa odohral ešte v stredu popoludní v rímskej štvrti Casal Palocco. Luxusné Lamborghini narazilo do vozidla značky Smart, v ktorom sa viezla matka s dvoma deťmi, päťročným chlapcom a jeho trojročnou sestrou. V Lamborghini, ktoré podľa svedkov nedodržiavalo prikázanú rýchlosť, sa nachádzalo päť osôb. Pri zrážke utrpeli matka s deťmi ťažké zranenia, ktorým päťročný Manuel cestou do nemocnice podľahol.Až traja z piatich ľudí v Lamborghini patria do skupiny, ktorá má YoTube kanál s názvom "The Borderline" zameraný na plnenie rôznych extrémnych internetových výziev. Kanál má až 600.000 odoberateľov.Talianske médiá uviedli, že Lamborghini zapožičal YouTuberom samotný výrobca vozidiel tejto luxusnej talianskej značky. Dodali, že prokuratúra začala vyšetrovanie vodiča auta vo veci usmrtenia z dôvodu nebezpečného šoférovania. Polícia YouTuberom zhabala aj mobilné telefóny.Taliansky minister dopravy Matteo Salvini vyhlásil, že by mohol "navrhnúť nové dopravné pravidlá, avšak čo sa týka ľudskej obmedzenosti vedúcej k takejto tragédii, nemôže urobiť nič". Sústrasť rodine chlapca vyjadril aj starosta Ríma Roberto Gualtieri.