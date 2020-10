Oceliarsky priemysel čelí vážnym problémom a pandémia COVID-19 krízu ešte prehĺbila

Lacný dovoz ocele

Rovnaké podmienky pre výrobcov

1.10.2020 (Webnoviny.sk) - Odborári združení v OZ KOVO vyzývajú vládu a komisárov Európskej komisie na pomoc pri záchrane oceliarskeho priemyslu. Na brífingu v areáli spoločnosti U. S. Steel Košice (USSK) o tom vo štvrtok informovali predseda Rady odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice Juraj Varga a predseda rady OZ KOVO Emil Machyna „Európsky oceliarsky priemysel dlhodobo čelí vážnym problémom, najmä v dôsledku lacných dovozov ocele a produktov z tretích krajín. V týchto krajinách výrobcovia ocele nemusia spĺňať náročné požiadavky v oblasti ochrany životného prostredia, tak ako to stanovujú pravidlá v krajinách Európskej únie. Pandémia koronavírusu ešte prehĺbila túto krízu a spôsobila v Európe prepad dopytu po oceli až o 50 percent,“ uviedol Varga.V USSK je podľa Vargu situácia veľmi podobná. Využíva sa približne 50 percent výrobnej kapacity a jedna z troch vysokých pecí je od júna 2019 dlhodobo odstavená.Oceliari preto žiadajú okrem iného zaistiť rovnaké podmienky pre európskych výrobcov ocele na globálnom trhu obmedzením dovozu ocele z tzv. tretích krajín, ochranu trhu s oceľou a to spoplatnením dovozu ocele do EÚ s vyššou uhlíkovou stopou, či ekonomickú podporu ekologizácie oceliarskych firiem.Aktivitu odborárov v tejto celoeurópskej výzve víta aj vedenie USSK. „To je len ďalšia ukážka toho ako zamestnancom, ktorí pracujú v oceliarenskom biznise, záleží na tom, aby oceľ, ktorá sa spotrebúva v Európe, bola vyrobená tu a tu aj stopercentne recyklovaná,“ dodal viceprezident USSK pre vonkajšie vzťahy, riadenie a rozvoj podnikania Miroslav Kiraľvarga.