U.S. Steel Košice má vyše 30 infikovaných zamestnancov, chorých odhalili pomerne rýchlo

1.10.2020 (Webnoviny.sk) - Košická spoločnosť U.S. Steel (USSK) má 35 potvrdených prípadov koronavírusu . Pre agentúru SITA to potvrdil hovorca spoločnosti Ján Bača „K dnešku môžeme potvrdiť 35 prípadov s pozitívnym testom na COVID 19. Takmer všetci sú identifikovanými blízkymi kontaktmi už predtým nájdených pozitívnych prípadov. Vďaka tomu sme boli schopní veľmi rýchlo nájsť blízke kontakty a zabezpečiť okamžitú karanténu,“ uviedol Bača.Výpadok zamestnancov nespôsobil spoločnosti žiadne väčšie problémy spojené s výrobou. “Kolegovia z výroby sú veľmi pružní a našli spôsob, ako prevádzkovať kritické technologické uzly tak, aby to nemalo žiaden vplyv na našich zákazníkov,“ dodal Bača.