Ocenenia IFOY 2023 – dvojitý úspech pre leadra v intralogistike

30.6.2023 (SITA.sk) - Spoločnosť Jungheinrich oslavuje dvojitý úspech z IFOY 2023: Ocenenia dostala za automatický sklad PowerCube a kamerový systém addedVIEW. Jungheinrich – automatický sklad PowerCube získal ocenenie v kategórii "Robotické a automatizačné riešenia v intralogistike".Kamerový systém addedVIEW získal ocenenie v kategórii: "Špeciál roka"Dvojité víťazstvo potvrdzuje vedúcu pozíciu spoločnosti Jungheinrich vo vývoji inovatívnych a efektívnych intralogistických riešeníDortmund 20. júna 2023 – V nemeckom Dortmunde sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien International Intralogistics and Forklift Truck of the Year (IFOY) 2023. Spoločnosť Jungheinrich sa v silnej konkurencii 23 nominácií dokázala presadiť s dvoma produktmi. Ultrakompaktný skladovací systém PowerCube a inovatívna kamera na addedVIEW so snímaním čiarových kódov získali vo svojich kategóriách veľmi žiadané ocenenia.Víťazom kategórie "Robotické a automatizačné riešenia v intralogistike" sa stal Jungheinrich PowerCube – automatizovaný kompaktný sklad na prepravky umožňujúci mimoriadne kompaktné skladovanie a vychystávanie malých dielov, ako aj iného drobného tovaru. Tento modulárny regálový systém pojme prepravky uložené vo vertikálnych kanáloch až do výšky 12 m. Vďaka tomu umožňuje mimoriadne priestorovo efektívne skladovanie prepraviek na veľmi malej ploche.Vidlicová kamera AddVIEW od spoločnosti Jungheinrich triumfovala v kategórii "Špeciál roka". Vďaka schopnosti čítať čiarové kódy priamo na mieste uskladnenia a porovnávať ich so špecifikáciami systému riadenia skladu používanie kamery výrazne minimalizuje chyby pri uskladňovaní a vyskladňovaní, a tým zvýšiť efektivitu a bezpečnosť skladu. Pri umiestnení plne digitálnej kamery do vidlice prebieha skenovanie tovaru priamo na mieste jeho uloženia. Príjem sa vykonáva mimoriadne ergonomickým spôsobom prostredníctvom tlačidla priamo na volante.Šéf predaja spoločnosti Jungheinrich Christian Erlach sa teší z ocenení nielen v jednej, ale hneď v dvoch kategóriách: "Týmito dvoma víťazstvami v súťaži IFOY Awards 2023 spoločnosť Jungheinrich opäť potvrdzuje svoju pozíciu vedúcej spoločnosti v oblasti vývoja inovatívnych a efektívnych intralogistických riešení. Na toto uznanie sme veľmi hrdí. Vďaka zariadeniam Jungheinrich PowerCube a vidlicovej kamere addedVIEW ponúkame našim zákazníkom inovatívne riešenia, ktoré zvyšujú ich konkurencieschopnosť a výrazne zlepšujú efektivitu v sklade."Presné trasovanie a dokumentovanie uskladňovania a vyskladňovania tovaru je kľúčovým prvkom každého skladu. Chyby v rozmiestnení alebo uložení tovaru v systéme riadenia skladu (WMS) môžu viesť k vážnym problémom – od nesprávne pridelených skladovacích miest, strácaním času pri dohľadávaní až po vratky a stratu tovaru. Na efektívne riešenie tejto výzvy vyvinula spoločnosť Jungheinrich kameru addedVIEW so snímačom čiarových kódov integrovanú do nosnej vidlice. Dokáže čítať čiarové kódy priamo na mieste skladovania a porovnávať ich so špecifikáciami systému WMS. To umožňuje okamžitú a presnú identifikáciu, a tým predchádzanie chybám ešte pred ich vznikom. Integráciou tejto technológie do skladového procesu môžu spoločnosti výrazne znížiť počet nesprávnych rezervácií a umiestnení zásob, čo vedie k výraznému zvýšeniu efektívnosti.Vidlicová kamera addedVIEW je plne digitálna a disponuje plným HD rozlíšením, širokopásmovým prenosom dát cez automobilový Ethernet a softvérom na prenos výsledkov do akéhokoľvek systému WMS. Pre systém WMS spoločnosti Jungheinrich je kamera vybavená dodatočnou inteligenciou. Vďaka tomu dokáže rozpoznať, či sa pred ňou nachádza správny alebo nesprávny čiarový kód, a to pomocou farebných prekrytí v obraze kamery pri prejazde vysokozdvižného vozíka. Okrem výhod pri vedení skladu ocenia vodiči vysokozdvižných vozíkov výrazne lepšiu kvalitu obrazu, ako aj ergonomickú funkciu príjmu priamo na volante. Plne digitálna vidlicová kamera addedVIEW eliminuje celkové skryté náklady zákazníkov na vyhľadávanie a chyby. Proces sa stáva rýchlejším, spoľahlivejším, a tým aj výrazne hospodárnejším.Vďaka ultrakompaktnému vertikálnemu usporiadaniu kontajnerov predstavuje PowerCube ideálne využitie skladovacieho priestoru so štvornásobne vyššou hustotou skladovania oproti bežným regálovým systémom. Vďaka jeho výške až 12 m je PowerCube najvyšším kompaktným skladovým systémom vo svojej triede. V sklade sa tak vytvára priestor, ktorý možno využiť na rozšírenie sortimentu alebo iné účely. Systém Jungheinrich PowerCube je na trhu jedinečný aj z hľadiska flexibility. Automatický kompaktný skladovací systém na prepravky možno zriadiť na bežných priemyselných podlahách bez časovo náročných prestavieb (frézovanie, brúsenie...), a preto ho možno ľahko integrovať do existujúcich skladov. Keďže sa robotické dopravníkové vozíky pohybujú pod kontajnermi, PowerCube sa dá ľahko prispôsobiť rôznym výškam a konštrukciám budov. V prípade potreby sa dá pripojiť aj k individuálne naplánovanému dopravníkovému systému.Novo vyvinuté robotické dopravníkové vozíky PowerCube sa pohybujú maximálnou rýchlosťou 4 m/s a dosahujú zrýchlenie až 2 m/s². Súčasne môžu prepravovať dva kontajnery s maximálnym zaťažením 50 kg. To rozširuje a uľahčuje aplikáciu z hľadiska sortimentu tovaru, urýchľuje procesy reorganizácie a maximalizuje kapacitu systému. Robotické dopravníkové vozíky sa zároveň dokážu automaticky pohybovať na spodnej úrovni systému PowerCube pod šachtami s prepravkami. Vďaka ich škálovateľnému počtu možno v prípade rastúceho dopytu, sezónnych špičiek alebo prípadného rozšírenia sortimentu kapacitu PowerCube flexibilne prispôsobovať, Vďaka vysoko výkonným lítiovo iónovým batériám, ktoré sa počas prevádzky nabíjajú na pracoviskách, sú robotické dopravníkové vozíky pripravené na použitie 24 hodín denne bez prestojov. Vďaka tomu je zabezpečená vysoká kapacita systému. Samotné batérie sú jedným z tajomstiev vysokého výkonu PowerCube. Ďalším plusovým bodom je, že robotické dopravníkové vozíky sa dajú z PowerCube vybrať na úrovni podlahy na účely údržby a na rozdiel od konkurenčných systémov nie je potrebná žiadna špeciálna údržbová plošina.V systéme PowerCube spoločnosť Jungheinrich spája efektívne procesy a inovatívny hardvér s pomocou najmodernejšej softvérovej technológie. Medzi jej výhody patrí jednoduché pripojenie k existujúcej IT infraštruktúre zákazníka a návrh softvéru pre maximálnu flexibilitu z hľadiska požiadaviek na procesy a výkon. So systémom PowerCube predstavuje spoločnosť Jungheinrich integrovaný a holistický prístup k budúcnosti kompaktného skladovania kontajnerov a plní svoj prísľub doviesť efektivitu v skladoch do novej dimenzie.Ocenenie IFOY ("International Intralogistics and Forklift Truck of the Year") vyzdvihuje efektívnosť a inovácie a vďaka svojej technicky podkutej porote sa považuje za najvýznamnejšie ocenenie za inovácie v intralogistike. Nezávislá porota zložená z popredných medzinárodných odborných novinárov vyberá víťazov na základe trojstupňového auditu IFOY. Ten okrem štandardizovaného testu IFOY zahŕňa aj kontrolu inovácií IFOY, ktorú vykonávajú odborníci z Fraunhofer IML, Drážďanskej univerzity, Technickej univerzity v Mníchove a Fraunhofer IPA. Sponzorom ceny IFOY, ktorá je pod záštitou Spolkového ministerstva hospodárstva a energetiky, je Zväz pre manipuláciu s materiálom a intralogistiku v rámci VDMA. S celkovo dvanástimi víťazstvami od roku 2013 patrí spoločnosť Jungheinrich do zoznamu najúspešnejších víťazov IFOY.Ako jeden z popredných svetových poskytovateľov intralogistických riešení spoločnosť Jungheinrich už 70 rokov udáva smer vývoja inovatívnych a udržateľných produktov a riešení pre manipuláciu s materiálom. Ako priekopník v tomto odvetví sa tento rodinný podnik so sídlom v Hamburgu usiluje o vytvorenie skladu budúcnosti. Vo finančnom roku 2022 spoločnosť Jungheinrich a jej približne 20 000 zamestnancov dosiahli tržby vo výške 4,76 miliardy eur. Globálna sieť zahŕňa 12 výrobných závodov a servisných a predajných spoločností v 42 krajinách. Akcie spoločnosti sú kótované na burze MDAX.