Tour de France: derniéra Petra Sagana!?

Začiatok v Španielsku

Nie príliš vydarená Tour 2022

Generálka Okolo Švajčiarska a Majstrovstvá Slovenska

30.6.2023 (SITA.sk) -Počas svojich jedenástich účastí na Tour de France dokázal Peter Sagan sedemkrát vyhrať bodovaciu súťaž. Z toho 5-krát získal zelený dres hneď vo svojich prvých piatich účastiach v rokoch 2012-2016. Ďalšie dva prestížne triumfy zaknihoval v rokoch 2018 a 2019. O jeden zelený dres tak predbehol legendárneho Erika Zabela a aktuálne je rekordérom vo vyhratých bodovacích súťažiach pre najlepších šprintérov na Tour.Na Tour de France absolvoval už viac ako 200 etáp. V nich si vybojoval 44-krát pódiové umiestnenie – 10 tretích miest, 22 druhých a v 12 etapách dokázal zvíťaziť. Naposledy sa mu podarilo triumfovať v roku 2019. V zelenom drese odjazdil 124 dní, 4 dni bol oblečený v žltom drese pre vedúceho pretekára.Tour de France 2023 odštartuje 1. júla etapou v španielskom Bilbau. Na pretekárov čaká 21 etáp v celkovej dĺžke 3 404 km, z toho 6 rovinatých, 6 kopcovitých a 8 horských. V programe je tiež individuálna časovka. Tá ma len 22 km - najmenej od roku 2015. Hneď dve úvodné španielske etapy majú viacero ostrých a krátkych stúpaní, čo je na Tour de France neobvyklé. Najdlhšou etapou je druhá, ktorá meria 209 km a vedie z Vitoria-Gasteiz do San Sebastian.V pelotóne bude mať zastúpenie 22 tímov, medzi ktorými nechýba ani aktuálny zamestnávateľ Petra Sagana, Team TotalEnergies. Ten si kvalitnými cyklistickými výsledkami v minulej sezóne vybojoval právo účasti na Giro d'Italia, Tour de France, na Vuelte aj na všetkých súťažiach kategórie WorldTour v aktuálnej sezóne.Prvenstvo z roku 2022 obhajuje na Tour dánsky cyklista Jonas Vingegaard Rasmussen z tímu Jumbo-Visma, pre ktorého to bolo prvé víťazstvo na podujatí. Druhý skončil Slovinec Tadej Pogačar, tretí Geraint Thomas z Walesu. Práve prví dvaja menovaní sú podľa stávkových kancelárií najväčšími favoritmi na víťazstvo aj v tohtoročnej edícii. Najnižší kurz na ifortuna.sk bol vypísaný na Vingegaarda, veľmi podobné šance sa však dávajú aj Pogačarovi. Víťazstvo iného konkurenta z pelotónu by bolo skôr prekvapením.Jazdci a tímy si v tomto ročníku na odmenách rozdelia celkovo 2,3 milióna eur, z čoho celkovému víťazovi pripadne 500-tisíc.Peter Sagan štartoval na najslávnejších pretekoch aj minulý rok. Po sérií zdravotných komplikácií však jeho ostatné vystúpenie nemožno zaradiť medzi tie úspešnejšie. Po prestupe z teamu Bora-Hansgrohe do Team TotalEnergies sa na Tour 2022 dostal do TOP 10 v piatich etapách, z toho dvakrát obsadil nepopulárne 4. miesto a medzi najlepšími nebol ani v celkovom hodnotení šprintérov.Sezónu 2023 otvoril v Argentíne na podujatí Vuelta a San Juan, kde sa umiestnil v TOP 10 v 6 z celkovo siedmych etáp, pričom v jednej sa postavil na stupeň víťazov, keď skončil druhý. Práve toto umiestnenie je jeho zatiaľ najlepším v aktuálnej sezóne.Celkom solídne vystúpenie mal Sagan aj na májovom podujatí 4 dni Dunkerque, na ktorom sa v prvej desiatke umiestnil v troch etapách zo šiestich, ku ktorým pridal dve 11. miesta a jedno 16.Necelý mesiac pred Tour de France absolvoval Sagan tradičné preteky Okolo Švajčiarska, v ktorých minulý rok dokázal vyhrať tretiu etapu, a ktoré zároveň napokon nedokončil kvôli pozitívnemu testu na Covid. Tento rok preteky poznačila tragická nehoda domáceho cyklistu Gino Mädera v piatej etape, po ktorej odstúpilo viacero tímov aj jazdcov. Sagan preteky dokončil, nedokázal však nadviazať na kvalitné výkony spred roka. Do prvej desiatky sa dostal len raz - v druhej etape skončil 5.