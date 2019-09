Ocenenia za svoju prácu si prevzalo 22 baníkov a 13 hutní

Ilustračné foto. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Štiavnica 6. septembra (TASR) - Celkom 22 baníkov a 13 hutníkov dnes ocenil štátny tajomník ministerstva hospodárstva Vojtech Ferencz pri príležitosti Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov.Ocenení si v Banskej Štiavnici, kde sa konajú celoslovenské banícke slávnosti, prevzali čestné odznaky za pracovnú vernosť a obetavosť, vzornú prácu záchranára či za zachovávanie tradícií. TASR o tom informoval hovorca rezortu Maroš Stano.Podľa štátneho tajomníka už síce zlatá éra slovenského baníctva patrí do histórie, no zároveň verí, že dobývanie nerastných surovín na Slovensku za využitia moderných ekologických technologických zariadení zažije ešte renesanciu.Podľa Ferencza je každá krajina Európskej únie pod silným tlakom, aby zohľadnila dosah ťažby na globálne otepľovanie. Sprísňujú sa emisné normy, vyvíja sa tlak na priemysel, odkláňa sa od fosílnych palív a terčom sa stáva predovšetkým ťažba uhlia, ktoré sa využíva napríklad na výrobu elektriny.skonštatoval Ferencz.Pripomenul, že vláda do poslednej chvíle zložito rokovala s EÚ a podarilo sa jej termín ukončenia vládnej podpory pre výrobu elektriny z hnedého uhlia oddialiť do maximálnej miery, do roku 2023.dodal.V parlamente je v súčasnosti aj návrh na zavedenie kompenzačného príspevku pre baníkov, ktorí ukončia svoju prácu pre útlm baníctva.podotkol Ferencz.V príhovore štátny tajomník vyzdvihol aj hutníkov, ktorým poďakoval za to, že nemalou mierou prispievajú k rozvoju slovenského hospodárstva.Banícke slávnosti sa začali v Banskej Štiavnici vo štvrtok (5.9.) a to tradičným šachtágom. Vyvrcholením celého podujatia je večerný Salamandrový sprievod. Ten je tiež pripomenutím slávnej baníckej histórie Štiavnice a od roku 2013 je súčasťou kultúrneho dedičstva Slovenska.