V Nórsku varujú pred hrozbou útoku zo strany pravicových extrémistov

Ilustračná snímka. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Oslo 6. septembra (TASR) - Nórska tajná služba PST varovala v piatok pred hrozbou teroristického útoku zo strany nórskych pravicových extrémistov, ku ktorému by mohlo dôjsť "ešte tento rok". Informovala o tom agentúra AP.PST podľa svojho vyhláseniaAgentúra uviedla, že predpoklad zvýšenej hrozby vyplýva z toho, že niekoľkí nórski pravicoví extrémisti vyjadrili svoju podporu páchateľom nedávnych xenofóbiou motivovaných teroristických útokov na Novom Zélande a v Spojených štátoch, ako aj neúspešnému pokusu o útok, ktorý sa minulý mesiac odohral v Osle.Podľa PST sú možnýmitakýchto útokov, ale aj Židia a príslušníci komunity LGBT.Nové hodnotenie rizika útoku zo strany pravicových extrémistov agentúra zverejnila len niekoľko hodín po tom, ako bol vo štvrtok popoludnízadržaný občan Nórska vo veku od 20 do 30 rokov. Podľa agentúry nebolo bezprostredne známe, či jeho zadržanie súviselo s piatkovým vyhlásením PST.Podozrivý 21-ročný Nór Philip Manshaus vtrhol 10. augusta do mešity v Osle vyzbrojený najmenej dvoma zbraňami a spustil paľbu. Následne ho premohol 65-ročný muž, ktorý utrpel ľahšie zranenia. Niekoľko hodín po útoku bolo nájdené v Baerume telo mladej ženy, pričom polícia neskôr potvrdila, že ide o jeho nevlastnú sestru. Tá bola podľa miestnych médií čínskeho pôvodu.Na základe predbežného vyšetrovania možno podľa osloskej polície skonštatovať, že podozrivý mánázory. Mladý muž je okrem iného sympatizantom nórskeho nacistického kolaboranta Vidkuna Quislinga (1887 - 1945).Nórske médiá v sobotu oznámili, že podozrivý pred útokom údajne zverejnil na internete príspevok pochvalne sa vyjadrujúci o masovej streľbe, pri ktorej v dvoch mešitách v novozélandskom meste Christchurch zomrelo v marci 51 ľudí.